Tres casos de personas quemadas por el uso de la pólvora han sido reportados en Cartagena durante el mes de diciembre. Ninguno de ellos ocurrió en las fechas especiales, calificadas como "críticas", según informó el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis)."La noche de Velitas, 7 de diciembre, no hubo reportes de quemados por pólvora. En Nochebuena, el 24 de diciembre, no hubo reporte de quemados por pólvora; y el día 25 de diciembre tampoco hubo reporte de quemados por pólvora", recalcó la directora de la entidad, Adriana Meza Yepes.Señaló que los reportes de esas fechas "tienen especial criticidad para el sistema de vigilancia epidemiológica", y precisó que los casos reportados se presentaron "uno el 8 de diciembre y dos casos el 16 de diciembre", pero todos le fueron notificados en esta última fecha.La funcionaria indicó que "dos casos fueron reportados por la ESE Cartagena de Indias y otro por la EPS Salud Total, que es el caso del niño de Chiquinquirá".Este último se trata de un niño de 4 años que el 8 de diciembre resultó con quemaduras en la parte alta del cuello mientras observaba a un amigo quemar chispitas mariposa. Los otros dos involucraron a un hombre de 29 años en el barrio La Candelaria y a otro de 34 años en Olaya Herrera."Hacemos un llamado a todos los padres y cuidadores a que no utilicen pólvora porque su manipulación es prohibida e ilegal; y a que no dejen jugar a los niños con pólvora. Evitemos accidentes y lesiones que lo que hacen es tener que condolernos y lamentar niños quemados con pólvora", resaltó Meza Yepes.46 heridos en riñas La ESE Hospital Local Cartagena de Indias informó que la llegada de heridos en riñas a sus centros de salud aumentó desde las 7 de la mañana del 25 de diciembre hasta las 7 de la mañana de ayer. Cerca de 46 personas heridas con botellas, palos, piedras, madera u otros objetos fueron atendidas.Roque Bossio Bermúdez, gerente de la entidad, indicó que en el lapso mencionado solo se atendió una persona herida con arma de fuego, en el centro de salud de Nuevo Bosque, y 8 pacientes heridos con arma blanca en los centros de salud de Nuevo Bosque, Pasacaballos, La Candelaria, Olaya y Canapote.Precisó que hubo una persona fallecida, se remitieron cinco pacientes y se atendieron 7 urgencias vitales. En total durante el 25 de diciembre se atendieron 660 pacientes.