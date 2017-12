/ saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=es&q=https://www.aporrea.org/ideologia/a237109.html&source=gmail&ust=1514439604646000&usg=AFQjCNEyg6mOiXFTntx8T8V-8pNreltL4Q" href="https://www.aporrea.org/ideologia/a237109.html" target="_blank">https://www.aporrea.org/ideologia/a237109.htmlž "Estamos elaborando un decreto para permitir saltase las leyes de contratación ". En un momento de "descubrimiento" de tanta corrupción en PDVSA, que se ordene violar las leyes de control de los recursos al menor nivel de Gobierno es altamente peligroso, este decreto va a ser tomado por los bandidos como una Patente de Corso para los Alcaldes o su entorno . En este momento tan crítico de corrupción y perdida de la confianza, muchos "funcionarios" entenderán que es una orden para raspar la paila antes de irse. Un decreto de tal magnitud invitación a la delincuencia que creará una montaña de corrupción que por mucho que el Fiscal vuele, sus alas quedaran quemadas y deberá decretar un país "inauditable" con delitos sin delincuente. Le toca actuar con celeridad preventiva y solicitar una medida para detener o eliminar esta patente si quiere de verdad adecentar la nación. Lea: Con Delincuencia Suprema no habrá Producción Terrenal https://www.aporrea.org/actualidad/a230173.htmlž El Bono Niño Jesús , un falso billete de circulación navideña, sin respaldo del BCV, que suma puntos a la híper inflación y desabastecimiento descomunal, y a la ya maltrecha economía que paso de un circulante de 10 billones a 95 billones de bolívares en tan solo 4 años y de un déficit el mas de 10 puntos del PIB. Esta burda jugada electoral terminó de pulverizar el salario. Este populismo dejó en pañales aquello de que: "los adecos roban y dejan robar". Este " Bono de Fidelidad" permitió a los fieles al proceso apropiarse "legalmente" de bienes sin dinero, sin control, sin puntos de venta, que junto con las arremetidas compulsivas de la Sundde y la GNB, los hizo cómplices del saqueo. Dios perdone el uso de Jesucristo para tan bárbara acciónPero el más asombroso, el que rompió todos los record, fue la declaración de Un Presidente Socialista de legalizar la unidad de explotación más capitalistas y delincuencial que jamás se haya creado: La criptomonedaMuy lejos quedaron aquellas relaciones por las cuales se creó el dinero, las monedas, los billetes, los registros bancarios y el respaldo de las gestiones financieras. Adiós a las relaciones de intercambio comercial, los controles, inventarios; o los que median el esfuerzo personal, la sal para los militares, las conchas para indígenas, el trueque para las comunidades, el oro para los banqueros. El negocio del Dinero " per se" se convirtió en el gran negoción. Entramos al mundo del manejo del PBT, reservas bajo tierra, y demás subterfugios para crear dinero falso con bonos para los compadres, el asunto es legalizar y lavar el saqueo al que trabaja, el dinero inorgánico, propio del capitalismoPero cundo un Presidente de los Países No Alineados, plantea dar un poder especial y trabaja para construir la relación legal al capitalismo, al Dinero Inorgánico , se deben disparar todas las alarmas de los que hemos luchado contra la dominación del dinero sobre el trabajo, es decir el dominio capitalista de los que fabrican el Dinero versus los humanista, igualitarios, que valoramos el trabajoQuizás los capitalistas ultra modernos esclavizadores lograron colarse en el gobierno y confundir al Presidente. Seguro son hijos del que le recomendó sacar de circulación del billete de 100 o nietos del Ministro que convenció a Chávez de quitarle ceros al Bolívar; pero es que en que lógica humanista se puede concebir que un "hijito de Papá", con una computadora pueda superar en calidad de vida a un "hijo del Pueblo" que fue formado en valores robinsonianos de trabajo y honestidad . Simón Rodríguez y Prieto Figueroa se revuelcan en su tumba"Toca a los Maestros hacer conocer a los niños el valor del trabajo, para que sepan apreciar el valor de las cosas " Simón Rodríguez.Que justicia puede tener que un trasnochado "minero del teclado" obtenga riquezas por encima del Joven Trabajador, del que produce, del que provee alimentos, bienes y servicios para la sociedad. Que sociedad justa es que aquellos que logran ganancias por bonos "minados" del sudor y trasnochos de los Jóvenes trabajadores de PDVSA. Que puede esperarse de una sociedad de cómplices, que saquea con conocimiento de causa, aceptando un Bono que ofende los Principios de JesucristoDonde quedaron los millones y "millonas" de Socialistas y sus declaraciones universales de los Derechos Humanos , o lo de "derecho" es pal cuartel. Que pasó con la Internacional Socialista, los Comunistas, los Trokystas, la Chispa, el PCV, la CTV, que no manifiestan alguna posición de esto, sería el fin del mundo, el fin de toda esperanza, que descubramos que estos "Gallitos pasaron ser Zamuritos" y a hora son los tenedores de los Bonos de PDVSA, los "Pare de Sufrir", los PTL Club del Siglo XXI, de la escuela de Jim Bakker y la productiva OdebrechYa superamos las bíblicas Siete Plagas y no hizo falta que llegara un Moisés para que la diáspora venezolana arrastrara a los jóvenes. Estamos en un país de Abuelos Huérfanos abandonados en los pisos de los bancos, su cripta será de los cementerios. Para los trabajadores "El Salario" no vale un huevo y sus sindicatos son de gallinas.Es vital que los Luchadores Sociales se unan y activen en la defensa de los más desvalidos pues permitir que tal barbarismo económico y populista continúe avanzando, no solo enterrará el socialismo como lo más pernicioso, sino que legalizará toda forma de explotación inhumana más allá del Esclavismo Salvaje a que estamos sometidos actualmente. Esperamos que el Presidente reflexione en esto.Toca a los trabajadores asumir su defensa del salario donde el mínimo debe ser igual a la cesta básica tal como lo señala el artículo 91 de la Constitución, pues nuestra moneda es: El Sudor"Bueno, bueno… a dejar la florera y la viveza, pues aquí el que no trabaja, no come"Víctor Meléndez – Zipayare 1974Lea con atención: No es Pobreza, es Pereza https://www.aporrea.org/actualidad/a220210.htmlAsdrúbal García- [email protected] Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi