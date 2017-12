/ El ministro de Justicia, Ever Martínez, aseguró que la extradición de Jarvis Chimenes Pavão al Brasil continúa su curso normal pese a la suspensión decretada por el juez de San Estanislao (San Pedro), Crescencio Ocampos.​"Yo diría que la extradición sigue firme. Acá se avasalló todo tipo de competencia de los jueces naturales de la causa, también la jerarquía de los tribunales del país. Un juez del interior del país, sin la más mínima intervención en la causa, se atribuyó funciones para favorecer a un esquema mafioso", sostuvo el funcionario de Estado a la 970 AM.Ever Martínez indicó que hoy los magistrados competentes de la causa Jarvis tomarán una decisión al respecto y enfatizó que "no será un juez a medida" quien impida que el capo narco recluido en la Agrupación Especializada sea extraditado al vecino país para enfrentar tres causas pendientes."Esto es un fallo absurdo, que no tiene ningún sustento jurídico. Los jueces competentes inmediatamente deben subsanar esta situación. Esta es la cara vergonzosa de la justicia que se demostró con la actuación del juez Ocampos", afirmó el ministro Martínez.Hoy Jarvis compurga su condena en nuestro país y según lo dispuesto por la jueza Lici Sánchez, el extraditable debía ser entregado mañana a las autoridades brasileñas para enfrentar tres causas. Sin embargo, un juez de San Estanislao hizo lugar a un pedido de hábeas corpus presentado por la defensa del narco para evitar la extradición. En su argumentación el magistrado alegó que se debe esperar un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La competencia del mismo está en duda."Estamos analizando apelar a esa resolución. Tenemos un lapso de tres días para presentar la apelación ", refirió Doldán. "Aquí no hubo un cotejo de datos, hubo una medida directa de hábeas corpus. En teoría, en práctica y en derecho no debería ser así. Vamos a estar manejando en paralelo las acciones judiciales", refirió a la misma emisora el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi