Luego de que la Alcaldía diera a conocer que están asegurados recursos para la ejecución de algunos macroproyectos para el 2018, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) manifestó su preocupación por la forma como se están haciendo las contrataciones de obras públicas y consultorías del Distrito a través de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, (Edurbe), la cual maneja proyectos como el plan de drenajes pluviales.Jorge Mendoza Diago, presidente de la SIAB, manifestó a través de una misiva que será enviada al alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, que la naturaleza jurídica de esa empresa le permite evadir los procesos de convocatorias públicas."Nunca nos imaginamos que se pretendiera la generalización de estas contrataciones, lo cual no solo desvirtúa el espíritu de la ley que como regla general obliga a la licitación pública, sino que también le ha dado a esa entidad patente de corso para desconocer el elemental derecho a participar en contrataciones a numerosas firmas de ingeniería y arquitectura que hay en la ciudad y en la región", dice la carta.La SIAB considera que empresas industriales y comerciales del Estado como lo es Edurbe, "permiten con el ánimo de agilizar la realización de planes y proyectos, simplificar los procesos y hacer las contrataciones prácticamente a dedo".Por su parte, Mendoza Diago dice que esta exención debe aplicarse para casos especiales, pero no para todas las obras que están bajo su poder."Esto conduce a desconocer las condiciones equitativas para nuestros agremiados, trayendo como consecuencia que los contratos no se hagan con los mejores resultados técnicos y presupuesto. En estos momentos Edurbe tiene desde la obra más pequeña hasta la más grande", dijo Mendoza."No hacemos nada indebido": EdurbeRespecto a lo expresado por la SIAB, Bernardo Pardo Ramos, gerente de Edurbe, aseguró que es falso que los procesos se estén simplificando porque está regulado en el estatuto general de contratación administrativa, que en el artículo 24 del Decreto 1150 del 2007 dice que se pueden suscribir contratos y convenios interadministrativos entre entidades públicas."Edurbe es una entidad pública cuyo mayor accionista es el Distrito de Cartagena, el departamento y 31 municipios de Bolívar, así que estamos bajo el amparo de una ley de la república."A su vez, como se asimilan las empresas industriales y comerciales del Estado, el régimen jurídico aplicable en materia de contratación estatal es el privado y está amparado bajo la normatividad vigente porque esa es la razón de ser de las empresas de desarrollo urbano", dijo el gerente.Parra también manifestó que la SIAB tiene bajo el mismo régimen un contrato de 901 millones de pesos cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa y financiera a los estudios y diseños que se contrataron con la Universidad de Cartagena para el plan maestro de drenajes pluviales.Cambios en EdurbeDesde hace un par de años Edurbe ha sido foco de polémicas debido a los múltiples incumplimientos e irregularidades en varias de las obras que han manejado. Es por eso que el alcalde (e) emprendió unos cambios para mejorar los procesos."A Edurbe lo hemos saneado fiscalmente y lo hemos reforzado administrativamente, pero le esperan unos cambios adicionales a toda su estructura administrativa. Estos cambios se van a llevar a junta y asamblea de accionistas."Hay que enfatizar que lo que se está haciendo no es un cambio de estatutos, es un blindaje administrativo para que Edurbe sea una verdadera empresa de desarrollo urbano y no lo que al parecer había sido antes, que era un nido de corrupción", dijo Sergio Londoño.Los proyectosEdurbe tiene contratos interadministrativos con el Distrito cuyo objeto es la rehabilitación y mantenimiento de las instituciones oficiales, otro para la pavimentación de la carrera séptima de La Boquilla, la limpieza de canales, la rehabilitación de la malla vial en la vía Perimetral, intervención al Centro Histórico, del muelle de Los Pegasos y la vía Campaña.