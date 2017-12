/ Kane marcó un triplete en la goleada del Tottenham (5-2), ayer en el tradicional ‘Boxing Day’, que le permite acabar como máximo goleador de las grandes ligas europeas este año, en una jornada en la que Mánchester United salvó in extremis la segunda plaza.En la goleada del Tottenham (5º) por 5-2 sobre el Southampton (14º) en el tradicional ‘Boxing Day’, Kane alcanzó los 56 goles en 2017 y superó la cifra de 54 del argentino Lionel Messi , teniendo en cuenta los datos de los clubes y de sus respectivas selecciones nacionales.Otras tres estrellas acaban el año con 53 goles: Cristiano Ronaldo Real Madrid y Portugal), Robert Lewandowski (Bayern de Múnich y Polonia) y Edinson Cavani (París Saint-Germain y Uruguay).El samario Falcao García, con 37 dianas, fue el mejor colombiano en 2017 (décimo puesto). Messi y Cristiano Ronaldo han dominado el fútbol durante mucho tiempo. El simple hecho de ser comparado a ellos es algo grande para mí. Me da confianza para el próximo año", admitió el héroe del día a Sky Sports.También consiguió establecer un nuevo récord anotador en un año natural de la Premier League, dejando atrás los 36 de Alan Shearer en 1995 para acabar con 39.Fiel a su apodo de ‘Hurrycane’ (un juego de palabras con la palabra huracán en inglés), empezó arrasando y adelantó a los Spurs con dianas en los minutos 22 y 39.En la segunda mitad, Dele Alli (49) y el surcoreano Son Heung-min (51) ampliaron la cuenta y el último de Kane se dio en el 67, para cerrar con un hat-trick su gran tarde en Wembley.El primer gol de Kane llegó en forma de remate de cabeza cerca de la línea, en un balón colgado de falta por Christian Eriksen, mientras que el segundo fue empujando a la red un pase de la muerte de Son Heung-Min y el tercero elevando ante el arquero rival tras recibir una asistencia de Dele Alli.Fue un partido especial para el entrenador argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino, que había empezado en el fútbol inglés dirigiendo al Southampton entre 2012 y 2014, desde donde puso rumbo al equipo londinense.Con este triunfo, el Tottenham se coloca en quinta posición a cinco puntos del Chelsea, que derrotó al Brighton (12º) con tantos de los españoles Álvaro Morata (46) y Marcos Alonso (60) y a seis del Mánchester United, que arrancó un empate en el descuento ante el Burnley.El equipo que entrena José Mourinho sumó así su segundo empate consecutivo, lo que le aleja cada vez más del líder Mánchester City, que hoy ante el Newcastle (2:45 p.m., hora colombiana) podría ampliar la ventaja con su vecino a los 15 puntos.Ashley Barnes, de jugada parada (3), y el belga Steven Defour, de impecable libre directo (36), adelantaron al Burnley (7º) en la primera parte y provocaron los pitos de Old Trafford a sus jugadores.En el segundo periodo, la entrada de Jesse Lingard por un desafortunado Zlatan Ibrahimovic se saldó con dos goles del inglés, el segundo de ellos ya en el descuento (53 y 90+1).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi