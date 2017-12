/ Lo más curioso de estas marchitas contra el indulto a Fujimori es que están integradas por muchos mocosos que ni eran espermatozoides durante la mayor parte de ese régimen. ¡Es como que yo me ponga a marchar contra Odría! Chicos que no vivieron el terrorismo, ni el "Shock", ni las carestías, ni la larga complicidad de los "rojos legales" con la violencia como uno y que son presas fáciles de una serie de farsantes rojos de marca mayor, que les cuentan la historia con falacias, o de personajes excéntricos como RMP, que ahora funge de rabiosa antifujimorista cuando fue asesora del premier fujimorista Pandolfi y luego una de las impulsoras de la campaña del candidato fujimorista Hurtado Miller a la alcaldía de Lima en 1998, como la misma esposa de Hurtado se lo recordó en una célebre carta. Me imagino que estos mocosos marcharán para sentirse importantes y protagonistas de algo, por romanticismo adolescente, porque "es chévere", por impresionar a alguna chica, porque creen que así empiezan una carrera política, por payasos, por cándidos, por imitar a otros, por borreguismo, pero definitivamente no marchan por conocimiento de causa. No, ustedes NO la vivieron.- Tiene razón Humberto Morales (Frente Amplio) en "maletear" a los congresistas mendocistas por haber generado el indulto a Fujimori.- Caviares, sean consecuentes y renuncien a todos sus puestos en el Estado. Dejen de ser presupuestívoros. ¡Suelten la teta si creen en sus ideas!- Casi todos los corresponsales peruanos de medios extranjeros son rojicaviares. No se extrañen de los rebotes afuera: son una "argollita", llevada de las narices por Gorriti.PD: Lamento la muerte de Ysabel Larco. Gran dama y mejor patriota, que continuó la obra de su abuelo y padre sobre la arqueología norteña peruana.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi