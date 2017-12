/ 06:00.Lima, dic. 27. Por varias razones, pero sobre todo por seguridad y cuestiones de salubridad, diversos municipios mantienen la prohibición de acampar en sus playas durante las fiestas de Año Nuevo y la mayor parte del verano. Ancón informó que multará con S/ 4,050 a quienes pernocten en sus playas o consuman bebidas alcohólicas. "No estamos preparados para recibir a campistas. Se les multará y se decomisarán las carpas", advirtió su alcalde distrital, Felipe Arakaki. La presencia de mascotas en las playas de este distrito también ha sido prohibida y en caso de incumplir dicha orden se castigará a sus dueños con multas de S/200. Por su parte, la municipalidad distrital de Punta Hermosa ha comunicado que tiene vigente, desde el año 2007, una ordenanza que prohíbe pernoctar en sus diferentes playas, muy visitadas por los bañistas de la capital. Todos los años dicho municipio señaliza las playas para poder administrar mejor el flujo de visitantes , que se calculan en 15,000 personas cada fin de semana. "Tenemos 6 entradas en las cuales se supervisa que las personas no ingresen con comida, botellas de vidrio, mascotas, así como tampoco pelotas, a fin de no molestar al resto de veraneantes. De igual modo, no es posible hacer fogatas y menos acampar", aseguró Manuel Landerer, jefe de imagen institucional. Detalló que el personal de seguridad ciudadana se encarga del cumplimiento de la ordenanza en las siete playas que posee el distrito, entre las que destaca El Silencio, Punta Roca, Playa Central, La Isla, Señoritas, Caballeros y Blanca. "En el verano incrementamos nuestro personal porque hay mucho más por controlar, supervisar, sobre todo durante las fiestas de fin de año. Hay muchos jóvenes que quieren tomar en el malecón central y eso está prohibido. Como siempre haremos valer las ordenanzas", informó. San Bartolo y Pucusana San Bartolo es otro de los distritos que se prepara para recibir una gran afluencia de público en los próximos días, pero dejando en claro que no permitirá que las personas se queden a dormir en sus playas. "Tenemos una ordenanza de hace 10 años que prohíbe esto. Nuestras playas son muy pequeñas, casi inaccesibles para acampar, pero igual tenemos una ordenanza que lo prohíbe", infirmó Milagros Teullet, de dicha comuna. Agregó que en ningún momento del año ellos permiten acampar en el litoral, porque el área de playas que poseen es muy pequeña y de acceso riesgoso, que podría poner en peligro la seguridad de los bañistas. De otro lado, el municipio de Pucusana informó también que espera con los brazos abiertos a los veraneantes, pero advierte que no permitirá campamentos. "Desde hace tres años no permitimos dormir en nuestras cuatro playas y eso lo conocen todos. Tenemos multas para eso", detalló Daniel Ávalos, de la gerencia de limpieza de dicha comuna. Comentó que dicha norma se da para asegurar la tranquilidad de los vecinos del distrito, así como la limpieza de la zona, debido a que muchos veraneantes dejan una gran cantidad de basura durante su paso por las playas. Más en Andina: #UnidosporlaEsperanza"?? [Los medios dicen] Conoce la joya arquitectónica que recibirá a @Pontifex_es en su visita a Lima. Vía @Agencia_Andina https://t.co/sV7i768MFP— El Papa En Perú (@ElPapaEnPeru) 26 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi