/ Entrevista. En enero próximo se pondrán en funcionamiento aplicativos de alerta al juez para recordarles la situación jurídica de los procesados, informó la magistrada al detallar los retos de la Ocma.27/12/2017Paul Herrera Guerra [email protected] –¿ Cuáles son los principales logros de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) en el 2017? –Hemos avanzado en acciones preventivas. Ahora dos áreas de la Ocma realizan visitas como son la Unidad de Prevención Especial y la Unidad de Visitas. La primera está conformada por jueces que visitan los órganos judiciales al tener conocimiento de situaciones irregulares. Así, con esta se efectuaron 82 visitas, mientras que en el segundo caso se realizaron 20 visitas programadas a 20 cortes superiores del interior del país. De ahí que, uno de los logros de la Ocma en el 2017 ha sido el incremento del control preventivo en la magistratura y, por tanto, de cierta disminución de los propósitos de los jueces de irse por caminos equivocados. Esto ayudó también a mejorar los niveles de confianza de la población. –¿Han aumentado las investigaciones de la Ocma? –Sí y también el número de las sanciones, porque como se modificaron los reglamentos disciplinarios las investigaciones que se inician en las oficinas desconcentradas de la magistratura (Odecma) de las cortes superiores, que implican sanciones menores como amonestaciones y multas, terminan allí y se imponen cada vez más este tipo de sanciones. En todas las cortes superiores durante este año se han impuesto 3,105 amonestaciones y 1,608 multas. Además, en el 2017 la Ocma ha planteado al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) 63 propuestas de destitución por casos sumamente graves y 50 propuestas de suspensión. –¿La Ocma apuesta por el uso de la tecnología? –Sí, se logró aumentar los procedimientos que se sustentan en aplicaciones tecnológicas. Con ello, se pudo superar las 600,000 notificaciones electrónicas en los procedimientos de control, se asignaron casillas electrónicas para los investigados y las personas que interponen quejas. Esto es un avance porque la notificación personal hace que el procedimiento disciplinario demore más. También está el Registro Automatizado de Sanciones. Además, se avanza una relación informática de los certificados de depósitos judiciales en papel que aún tiene el Poder Judicial y las coordinaciones para entregarlos a las personas titulares de esos derechos para que efectúen el cobro respectivo de su dinero y así evitar que trabajadores judiciales no probos puedan efectuar ese cobro. Para enero próximo funcionarán aplicativos informáticos que permitirán a los jueces recordar la situación jurídica de los procesados a fin de advertirles las órdenes de captura que deberán ser renovadas o levantadas. Esto para evitar situaciones anómalas. –¿Aumentó la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los jueces? –En el 2017 se incrementó en cerca de 26% el número de declaraciones presentadas en relación con el 2016, por las campañas de entrenamiento realizadas. Estas declaraciones nos permiten efectuar los comparativos de los incrementos patrimoniales. Si un juez triplicó su patrimonio de un año a otro pedimos las justificaciones necesarias, así también se sincera el patrimonio del juez y sobre todo se dan las explicaciones para acreditar que se trata de incrementos regulares y lícitos. En caso no pueda demostrarse tal incremento estaríamos ante un enriquecimiento ilícito sujeto a investigación. Eso nos ayuda a evitar temas de corrupción, porque se pueden producir incrementos patrimoniales no justificados por corrupción. –¿Los abogados representantes de la sociedad civil participan en todas las Odecma? –No, solo en la sede central de la Ocma en Lima y en algunas Odecma; y de acuerdo con la ley estos abogados deben estar en todas las Odecma. –¿Por qué no es así? –Por falta de presupuesto. Hemos hecho varias peticiones a los órganos de gestión del Poder Judicial y la respuesta es que falta presupuesto. El Poder Judicial tiene que pagar las remuneraciones de estos abogados. Seguimos insistiendo porque es importante que ellos den su concurso para una mayor transparencia. –¿Qué retos se vienen para el 2018? –Avanzar y consolidar nuestra actual agenda de labores. A veces los jueces tienen limitaciones, y conscientes de ello reforzamos los pedidos que hacen para cubrir las necesidades. Por eso, continuaremos premiando la proactividad e iniciativa de los jueces en medio de las limitaciones. Atribuciones La Ocma es el órgano disciplinario del Poder Judicial, goza de autonomía funcional, tiene competencia nacional y desarrolla actividades de control preventivo, concurrente y posterior; respecto de todos los jueces con excepción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, su actividad contralora comprende a los auxiliares judiciales. Tiene como objetivos emprender políticas de prevención, que fomenten la lucha contra la corrupción, y la identificación de las áreas críticas y erradicación de malas prácticas en la justicia, entre otros aspectos. Propuesta A juicio de Aranda debe aumentar el número los jueces contralores a dedicación exclusiva para efectuar una mayor labor contralora. Por lo menos, en cada corte superior debe existir el jefe de Odecma y un juez contralor a dedicación exclusiva, comentó. Hay 62 jueces contralores y más de 600 que realizan labores judiciales y contraloras.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi