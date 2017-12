/ tal era la desigualdad de condiciones entre los partidos del bloque del 155 y los republicanos- el soberanismo ha revalidado la mayoría absoluta. Todo, absolutamente todo, estaba hecho, preparado, para que ganaran los del 155. Y han fracasado. La monarquía ha fracasado. No han conseguido romperle el espinazo al independentismo.El que sale peor parado es el ejecutor, el Partido Popular. El descalabro es inmenso. De 11 a 4 diputados. El nuevo partido de la derecha del IBEX35 en Catalunya, Ciudadanos, ha concentrado el voto del PP, el suyo propio y el de buena parte de los abstencionistas que esta vez sí han votado. Con un record histórico de participación, 81%, Ciudadanos ha logrado más votos que cualquier partido y 36 escaños. Pero la derrota del PP y la falta de avance del PSC ("socialista"), sus socios, impiden que ese bloque forme gobierno.Hay sentimientos encontrados por ambas partes. La satisfacción de haber ganado estas elecciones por parte del soberanismo convive con la de lo que queda por hacer aún. La amenaza del 155 sigue presente. Ni siquiera Puigdemnot sabe si podrá regresar. Rajoy no ha aceptado hacer una lectura política del resultado, todo lo contrario, sigue con la idea de seguir la represión. Son políticos del Estado monárquico, del régimen borbónico del 78 y están dispuestos a morir matando. Saben que la instauración de una República catalana significa el fin de los suyos, de los corruptos que gobiernan desde que se instauró y saben que están puestos ahí para que negocios como los de la banca, de los monopolios energéticos o de los medios de intoxicación informativa, sigan. Esa es su fuerza, no la democracia, no los votos.El soberanismo ha aprendido una lección desde el 1 de octubre. Sabe que ya no puede menospreciar la fuerza y la determinación de ese Esatado. Sabe que utiliza y utilizará la violencia. Sabe también que Europa volverá la cara para no mirar lo que ocurre hasta que llegue a un límite de no retorno. Y sabe que necesita ensanchar la base social del republicanismo, sobre todo en las capas más populares de la población.Pero ese baño de realidad le hará bien. El republicanismo tiene que reiventarse. Y creo que lo hará. No tiene otra opción y además, ha salido de la batalla entero, con algunas heridas, pero dispuesto a cerrarlas. La formación del nuevo gobierno, del Govern de la Generalitat, es la nueva prueba que debe superar. Rajoy no quiere hablar con Puigdemont, aún en el exilio y amenazado con ir a la cárcel a la que ponga un pié en teritorio catalán. Rajoy no quiere tampoco entrevistarse con él fuera de España, por supuesto.Oriol Junqueras sigue en la cárcel y veremos si el día 4 el juez Llanera cambia la cárcle por una libertad provisional bajo fianza. Pero ya se anuncian nuevas peticiones de comparecencia de políticos independentistas por formar parte de un "comité estratégico" que preparaba el referéndum. Y la Guardia Civil hace informes en los que se dice que las manifestaciones del 11 de Setiembre de los últimos cinco años formaban parte de la "sedición". Total, que millones de catalanas y catalanes siguen bajo el punto de mira de la monarquía del 155.Pero si ese Estado monárquico no pudo impedir el 1 de octubre, ahora lo tiene más difícil, después de la derrota electoral del PP y del bloque. Las reflexiones y los cambios tácticos y estratégicos a hacer son profundos. El ritmo será posiblemente más lento. Pero la sociedad catalana parece que sigue su rumbo hacia la República. El Govern que tiene que salir dará una pista de lo que pasará en el próximo año. ¡Feliz 2018 republicano!Alfons Bech25 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi