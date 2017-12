/ Con el éxito de Mario + Rabbids Kingdom Battle , una de las grandes sorpresas de este 2017, parece que no hay un género que el ex-fontanero no pueda abordar. Y si eso es cierto, ¿dónde más podría aventurarse Mario que no se haya visto antes?Aquí hay cinco crossovers extraños que nos encantaría ver a Mario en el futuro próximo.Mario + Viva PiñataA pesar de que Nintendo y Rare ya tuvieron su tiempo justos yendo y viniendo, eso no significa que sea totalmente imposible que las dos compañías trabajen juntas en el futuro. Microsoft dejó que Rare lanzara juegos en las consolas portátiles de Nintendo en el pasado, y… bueno… la Switch es portátil.Sea como sea, pensadlo. Toma el simulador de jardín ya establecido que es Viva Piñata, pero agregando un poco de ese mojo de Reino Champiñón. En lugar de administrar una manada de criaturas dulces, el juego también podría incluir versiones de piñata de personajes de todas las aventuras de Mario: Wigglers, Boos, Yoshis, Luma, lo que sea.Los jardines se pueden decorar con tubos verdes clásicos, e incluso llenos de plantas piraña que ayudan a proteger a sus pequeñas mascotas. Y tal vez incluso tengamos que traer ese dispositivo de la isla Delfino y usar a A.C.U.A.C. (F.L.U.D.D.) para regar todo.Mario + Ace AttorneyOK, antes de tener algo que objetar, escuchad esto. Los juegos de Mario nunca han sido realmente sobre argumento, pero eso no significa que Mario no podría beneficiarse de un enfoque más narrativo. Hemos pasado décadas con Mario y compañía, y ya es hora de que finalmente conozcamos un poco mejor a estos personajes a través de la serie Ace Attorney.Hay un montón de maneras divertidas y tontas en que esto podría funcionar. Mario se harta de Bowser secuestrando a Peach, encuentra algún estatuto antiguo del Reino Champiñón que causaría que el Rey Koopa pierda su permiso de construcción de castillos, y Phoenix Wright tiene que intervenir. O, todos los Goombas que ha pisoteado durante años presentando una demanda colectiva contra Mario. Tal vez Yoshi se sindicalice para mejores tarifas como silla de montar.Al igual que Rabbids, es otro ejemplo de un juego que Nintendo probablemente nunca usaría a Mario internamente. Este enfoque funcionó para Ubisoft, así que tal vez podría funcionar también para Capcom.Mario + Roller Coaster TycoonNintendo ya se encuentra trabajando en un parque temático en el de Universal , así que lanzar un juego de corte tycoon sobre esa misma idea parece tener sentido. Super Mario Run ya tuvo su propio modo de construcción en "Mi Reino", pero imagina si ese modo fuera desarrollado por completo y se convirtiera en su propio juego. Los jugadores podrían crear sus propios Reinos Champiñón, mientras que también satisfacen las necesidades de los diversos habitantes Toad. Reconozcámoslo: los Toad siempre parecen necesitar algo.Super Mario Maker ya le dio a los jugadores las llaves del reino proverbial, pero con un enfoque consistente en dejar que los jugadores diseñen niveles de plataformas tradicionales -o no tan tradicionales. Usando herramientas similares, sería divertido poder crear el mundo de Mario en una escala mayor, mientras se manejan todos los problemas cotidianos de administrar un parque temático o reino. Parte simulador de parque temático, parte Los Sims, y parte Mario. Podría funcionar totalmente.Mario + Hatsune MikuLos juegos de Mario están repletos de música memorable , y sería genial ver tanto los temas clásicos de Mario como las nuevos remixes en algún tipo de juego rítmico. Quizás ya es hora para Nintendo de que Mario una fuerzas con alguna otra estrella japonesa. Y aquí es donde Hatsune Miku entra en escena.Mezclar los universos aquí es fácil. Mario es absorbido por una computadora, conoce a Miku y sus amigos, y se produce una locura musical basada en el ritmo. Si tenemos suficiente suerte, ¡incluso incluiría una frenética interpretación de Jump Up, Super Star!Mario + DisneySi soñamos, también podemos hacerlo en grande. Y probablemente no haya un crossover de IPs más grande que uno que reúna a Mario de Nintendo y Mickey Mouse de Disney .Esto no está totalmente imposible: puede que Mario aparezca en Rompe Ralph 2, y los rumores de que las dos megacorporaciones trabajando juntas han estado dando vueltas durante años. Pero un cameo de película no reuniría a Mario y Mickey, y si las dos compañías van a sacar algo, al menos debería incluir algún tipo de juego.Con Disney Infinity desaparecido, las posibilidades de que las superestrellas aparezcan en un juego juntas pueden haber caído drásticamente, pero eso no es motivo para dejar de esperarlo. El género parece importar poco aquí: sea lo que sea, es hora de que estas dos superestrellas se encuentren, mano a mano, ratón y fontanero.Esta es nuestra locura de opinión. ¿Creéis que estos crossovers funcionarían? Si no, ¿cuál es vuestro sueño de crossover de Mario? Hacédnoslo saber en el sistema de comentarios que tenéis disponible a continuación.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… La eShop de Nintendo está en mantenimiento esta mañana El firmware de Nintendo Switch ya no contiene el juego de Golf El servicio online de Switch podría posponer ser de pagoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi