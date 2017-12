/ El Concejo de Cartagena advirtió al gobierno distrital sobre el abandono de los escenarios deportivos, específicamente la Villa Olímpica.Los concejales enfatizaron en que en la asignación de los recursos en el presupuesto no se tiene en cuenta la destinación para el mantenimiento de los mismos.Rodrigo Reyes, concejal conservador, aseguró que el abandono es evidente y los escenarios se han convertido en zonas donde reina la inseguridad."El escenario de atletismo, localizado en la denominada Villa Olímpica, está descuidado. Da tristeza que esa inversión se haya perdido, muy a pesar que la comunidad logró su remodelación en el 2011. La situación es tan grave que se ha convertido en una zona de atracos, debe haber presencia de nosotros los concejales para hacer un debate y llamar la atención del Distrito para que hagan algo por mejorar", dijo Reyes.Aseguró además que se está "perdiendo dinero" y que Cartagena "es una cantera de deportistas y varias empresas quieren invertir en Colombia, pero como no hay organización y nadie lo ha asumido estamos perdiendo esta oportunidad. Hay que darle importancia y cuidar lo poquito que tenemos. El abandono de nuestros escenarios deportivos es total".El concejal liberal David Dáger insistió en que la falta de planificación evidencia el deterioro de estos escenarios. "Con la celebración de los Juegos Nacionales habrá recursos para recuperar los escenarios. Ahí es cuando debemos asegurar el mantenimiento de los mismos", anotó.El concejal de la bancada conservadora Rafael Meza dijo que: "Aquí hay que hacer un debate obligatorio de este tema. Estamos a menos de dos años de los Juegos Nacionales y no sabemos qué nuevos escenarios deportivos le van a quedar a la ciudad. Los primeros días de marzo debemos hacer este debate", dijo Meza. De esta manera, la incertidumbre reina en el Concejo de cara a los juegos que se desarrollarán en 2019.Aprobado acuerdo Con doce votos a favor, tres ausentes y dos en contra, fue aprobado en segundo debate, por el Concejo distrital, el proyecto de Acuerdo 079: "Por medio del cual se crea el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Distrital de Cartagena".Este proyecto fue radicado el 9 de octubre de 2017 por el contralor (e) de Cartagena y la mesa directiva designó como ponentes a los concejales Wilson Toncel Ochoa (coordinador), William Pérez y David Caballero Rodríguez. De acuerdo al reglamento de la corporación se realizó una audiencia pública el 30 de octubre de 2017 y después de ser estudiado en comisión, se aprobó en primer debate el cinco de diciembre pasado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi