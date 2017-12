/ A las cinco de la tarde James Rodríguez se fue de Santa Marta dejando a muchos de sus seguidores con la ilusión de tomarse una fotografía o tener el recuerdo de su firma estampada en un papel o en una camiseta.El jugador del Bayern de Munich se despidió de los empleados del condominio Two Towers, donde tiene su lujoso apartamento, habiéndoles dejado presentes a varios de ellos.Permaneció en Santa Marta tres días lapso durante el cual recorrió en yate las costas samarias, visitó el Parque Tayrona y jugó un picadito de futbol con unos amigos.En esta ciudad pasó la navidad con su expareja Daniela Ospina y su hija Salomé.El centrocampista colombiano viajó en un vuelo privado con destino a Medellín, de donde se trasladará posteriormente a la ciudad de Envigado.‘Cazaselfies’ terminaron frustradosMientras James Rodríguez hacía deportes, un grupo de admiradores se daba cita en las afueras del edificio Two Towers con la ilusión de conseguir un autógrafo o hacerse una selfie con el capitán de la selección Colombia.Sentados sobre la línea férrea y de cara al lujoso condominio, Carlos, Francisco y Javier, esperaban ansiosos la salida del ídolo. Habían madrugado pese a que la distancia del sitio donde viven al edificio donde se hospeda el ídolo es corta."Vivimos aquí en el barrio La Paz, pero llegamos a las 6 de la mañana para verlo salir a su jornada de entrenamiento", dijeron.Sin embargo, solo a las 8:30 a.m. James se embarcó en una camioneta para ir a ejercitarse. Frustrados, los seguidores del volante del Bayern se resignaron luego de enterarse que su ídolo había emprendido viaje a Medellín.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi