/ Desde el 2012 el Consejo de Estado había pedido investigar al abogado Luis Gustavo Moreno, hoy protagonista de un escándalo de corrupción judicial sin precedentes.La compulsa de copias expedida hacia el Consejo Superior de la Judicatura la hizo el Consejo de Estado cuando analizaba la demanda de pérdida de investidura que se presentó contra el excongresista Germán Olano, por su participación en el 'Carrusel de la Contratación'.La Corporación, en ese momento, cuestionó que Moreno, en medio de una diligencia, solicitó de manera reiterada el aplazamiento de la misma. Y, como no fue aceptada, renunció en plena audiencia.Para el Consejo de Estado esa fue una actuación irrespetuosa de Moreno Rivera y por eso pidió investigarlo. No obstante, de los resultados de esa compulsa en la Sala Disciplinaria de la Judicatura, no se supo su resultado.