El presidente de la sala que condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, César San Martín , se pronunció este martes sobre el indulto y el derecho de gracia concedidos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) al ex jefe del Estado por razones humanitarias.En diálogo con Latina, el juez supremo manifestó que las gracias que fueron otorgadas en esta última víspera de Navidad son atribuciones exclusivas del presidente de la República y que "él es el que en sede internacional va a tener que defender su decisión"."[¿Es revocable el indulto a nivel internacional?] Ah, por supuesto que sí. Y hay varios ejemplos en los que la Corte Interamericana ha cuestionado no indultos pero [sí] decisiones del propio Poder Judicial", dijo César San Martín .El juez supremo, quien presidió la sala donde Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta, dijo el mes pasado que un indulto que no respete el ordenamiento jurídico será "ilegítimo" y podrá ser impugnado.Vale anotar que algunos analistas y especialistas en materia penal, constitucional y derecho internacional han señalado que la Corte IDH no se ha pronunciado nunca por un indulto humanitario.Por ejemplo, el ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García Toma consideró que "formalmente" no existirían fundamentos para que la decisión de Kuczynski sea objeto de nulidad tanto en fuero "interno como externo".