Un año termina y otro año comienza y después de este 2017, uno de los mejores años de los videojuegos en mucho tiempo, empezamos a mirar al futuro y a pensar en los títulos que más nos llaman la atención.Crossing Souls Este título, desarrollado en Sevilla por el estudio Fourattic , llamó la atención de Devolver Digital que no dudaron en acogerlo bajo su manto. Pudimos probar esta peculiar historia ochentera al más puro estilo Stranger Things durante la Gamscom y lo cierto es que su propuesta nos enamoró. Llegará el próximo 13 de febrero para PlayStation 4 y PC.Narita Boy Ha sido uno de los videojuegos más exitosos en Kickstarter de nuestro país. El juego, desarrollado por Studio Koba. El juego llamó la atención de la comunidad que se volcó en el proyecto con sus aportaciones. Aunque no tenemos fecha de lanzamiento asegurada deberíamos verlo a finales del años.Ori and the Will of the Wisps La continuación de uno de los juegos más hermosos de los últimos años llegará en 2018 a Xbox One y Pc . Aunque todavía no sabemos demasiado de esta continuación lo que sí podemos tener claro es que será firme competidor a ser uno de los juegos más bonitos y entrañables de 2018. ¿Qué esperáis de esta continuación?The Last Night Uno de los títulos que más llamó la atención durante el E3 y uno de los que más re vuelo levantó por la propia figura de su autor. No sabemos qué línea política terminará siguiendo el título pero lo cierto es que su apartado estético es uno de los más potentes mostrados durante la feria del E3 .A Place for the Unwilling El estudio español Alpixel está trabajando en este peculiar título que mezcla el concepto de mundo abierto en una pequeña escala con el peso literario de una ficción interactiva. Sus creadores hablan de una extraña fusión entre Lovecraft y Charles Dickens a la hora de recrear su ciudad, sus ambientes y sus diálogos. En el guión han participado numerosos escritores de género españoles y debería llegar a nuestros ordenadores a finales de 2018.Indivisible De nuevo estamos ante un proyecto que triunfó, superando todas sus espectativas, en su campaña de financiación. La peculiar propuesta de Lab Zero Games entre el juego de rol y los combos de un juego de pelea llegará en 2018 para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch . Nosotros ya pudimos jugar su primera demo después de su campaña y os contamos aquí nuestras impresiones.Sunless Skies El nuevo juego de Failbetter Games llega para replicar la fórmula de Sunless Sea pero en el aire en lugar de un océano subterráneo. La compañía no parece haber arriesgado en cuanto a su concepto pero, conociendo su trabajo, podemos esperar un juego completamente diferente en lo narrativo y en sus pequeñas propuestas mecánicas. EL juego se encuentra actualmente en Acceso Anticipado y llegará al completo durante 2018.Moonlighter El año que viene promete ser un buen año para los indies españoles y Moonlighter es otro de los títulos que triunfó en su campaña de mecenazgo (y fue aprobado por el Square Enix Collective). Su propuesta, entre el juego de rol, la supervivencia y el rogue-like debería llegar a todas las plataformas de última generación y PC a comienzos de 2018.Seguimos seleccionando algunos de los indies más esperados del año que viene.