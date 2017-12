/ La Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Dheli considera que la necesidad más apremiante que tiene esa comunidad son las deficiencias con el servicio de energía eléctrica.Nueva Dheli es uno de los barrios de las partes altas de la zona suroccidental de Cartagena. Está rodeado de barrios como San Fernando, Nelson Mandela, Camilo Torres, César Flórez y El Silencio.Pertenece a la Localidad 3 y a la Unidad Comunera 14. Está clasificado como estrato 1, tiene 350 viviendas y 1.200 habitantes.Precisamente, Jenny Rodríguez, la presidenta de la JAC, dice que hace 22 años, cuando en el barrio había pocas viviendas, el servicio de energía funcionaba aceptablemente, a pesar de que carecía de lo que podría llamarse una fuente propia, pues las redes se alimentan de un transformador instalado en el vecino barrio Camilo Torres.Ahora, el crecimiento del barrio está exigiendo que se le instalen los transformadores que nunca han tenido y nuevas redes que resistan la gran demanda.Por esta falencia, las fluctuaciones de luz son permanentes, pero sobre todo en la noche, por lo cual las familias tienen por norma desconectar todos los electrodomésticos y dormir sin abanicos, para evitar que los fundan los bajones repentinos.En un principio, cuando no se consideraba tan grave la anomalía, en cada vivienda se perdían neveras, televisores, abanicos, computadores, equipos de sonido y lavadoras, por los cuales nadie respondió.En vista de eso, los usuarios resolvieron dos cosas: estar alertas para desconectar sus aparatos o comprar estabilizadores de voltaje donde instalar, por lo menos, los aparatos más importantes para la cotidianidad.Por la falta de unas buenas redes de energía, las calles permanecen en penumbras, y hasta oscuras en algunos tramos, lo que ha logrado que los taxistas y los mototaxistas se nieguen a entrar al barrio, por miedo a sufrir un atraco."Porque ya ha pasado varias veces --relata Jenny Rodríguez--. El pasado 23 de diciembre, por poco matan a un profesor que debió bajarse del taxi en la Calle 5 y cuando iba llegando a su casa, se le aparecieron unos tipos en moto y le robaron todo lo que llevaba mientras los amenazaban con una pistola".La Calle 80 --o Calle Nueva Dheli-- es la principal del barrio. Tiene varias lámparas que en otras circunstancias darían una iluminación apreciable, pero el voltaje de la energía es tan poco que ni siquiera alcanzan a encenderse."Este año --cuenta Margarita Herrera, una ama de casa--, nadie puso adornos navideños, porque no vale la pena. La energía no alcanza a prender los adornos; y si los prende, termina dañándolos".Sin embargo, los afectados encuentran paradójico que la energía no sea lo suficientemente satisfactoria como para iluminar con excelencia, sin quemar costosos electrodomésticos, y que, en cambio, las facturas mensuales pasen de los cien mil pesos."Aquí habitamos --advierten-- varias familias que debemos cuentas que pasan de un millón de pesos, pero es porque nos hemos negado a pagar, hasta que la empresa Electricaribe nos visite y se responsabilice por nuestros aparatos dañados".En busca de una justa consideración, los líderes comunales se han valido de una acción de tutela y dos derechos de petición que no dieron los resultados esperados, como también han acudido a la Personería Distrital y a la Unidad de Servicios Públicos del Distrito, pero la situación no se resuelve.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi