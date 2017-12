/ Finalizando el año, varias encuestas coincidieron en la fotografía del partidor para las presidenciales de 2018, luego de que se definieran importantes alianzas y candidaturas. No obstante, frente a los resultados, los analistas coinciden en que todavía faltan hechos políticos que podrán incidir o variar la aguja electoral, como las elecciones a Congreso en marzo del próximo año.La encuesta más reciente que midió el clima electoral fue la realizada por Yanhaas para la alianza de medios, compuesta por El Colombiano, El País, El Universal, Vanguardia Liberal, La República, RCN Radio, La FM y RCN Televisión. En esta medición el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quien hace poco junto con Claudia López y Enrique Robledo, hizo pública la base de la Coalición Colombia, se ubicó de primero en la intención de voto con el 15%. Esto le significó una subida de 8 puntos frente a la encuesta de septiembre pasado.(Lea aquí: La Gran Encuesta: Si las elecciones fueran hoy, este sería el nuevo Presidente)El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro se ubicó en el segundo lugar con el 13% de la intención de voto. En el tercer puesto quedó Germán Vargas Lleras con el 7%, siendo el único candidato que disminuyó la intencionalidad de voto en relación a la pasada encuesta. Le siguió en el sondeo en la cuarta posición Iván Duque, el candidato del uribismo, con un 6%.Humberto de la Calle obtuvo el 5%; la exministra Marta Lucía Ramírez el 4%, al igual que Clara López. El exprocurador Alejandro Ordóñez sacó 2%. Piedad Córdoba, junto a Rodrigo Londoño, Carlos Caicedo y Juan Carlos Pinzón llegaron al 1% de la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018.Para el analista político Rubén Sánchez uno de los problemas de las encuestas es que pueden generar un efecto contradictorio. "Por un lado puede moldear la opinión pública, de manera que la gente puede irse ajustando al llamado voto útil, pero por otro lado, también puede hacer reaccionar a los que están abajo. Recordemos que cuando Álvaro Uribe ganó la Presidencia por primera vez, aparecía con un 2% en las encuestas", dijo Sánchez.Según Sánchez, las encuestas tampoco tienen en cuenta el tema de las alianzas y esto no les permite hacer una lectura mucho más clara del ambiente político. "Las elecciones dependen de factores como los pactos políticos, de la fuerza electoral en las regiones y de la maquinaria que tenga el candidato", agregó.El experto afirmó que en "estas elecciones van a jugar un papel importantísimo las elecciones a Congreso, porque normalmente los congresistas controlan un gran cuerpo electoral en las regiones".Según Rubén Sánchez, en medio de todo lo que está pasado es importante poner la mirada sobre los votos cristianos, porque "algunos se han ido del Centro Democrático para irse a cambio Radical". "Inclusive, los votos de Vivian Morales en el Partido Liberal se pueden mover a Cambio Radical. Pero todavía hay mucho en juego, hay incertidumbre porque hay movilidad, pero Fajardo no quiere porque está punteando", manifestó.Lo cierto, señaló Sánchez, es que las alianzas tienen gran importancia para posicionarse positiva o negativamente en las elecciones. "Hay gente que suma, pero que al mismo tiempo resta, por ejemplo, Gustavo Petro, quien tiene muchos votos, pero su imagen negativa en algunos sectores le quita adeptos", agregó.De acuerdo con este experto, llama la atención lo que ocurrió con Vargas Lleras, pero podría explicarse en que este candidato "tardó mucho tiempo en separase del Gobierno actual y empezó muy temprano su campaña. Pero este panorama puede cambiar con los resultados de las elecciones a Congreso", concluyó.Enrique Serrano, también analista político, aseguró que lo que han revelado las últimas encuestas es la situación preelectoral. "En estos momentos son muy inexactas porque hay una serie de fluctuaciones que seguramente no serán las mismas cuando estemos más cerca de las elecciones. Es fundamental esperar las elecciones a Congreso porque ahí se aclarará más el panorama", dijo."Dichas elecciones marcarán un tinte distinto. Es probable que Fajardo se siga manteniendo porque es un candidato fuerte, pero también hay que tener en cuenta las variaciones de opinión en la derecha porque esta tiene un voto vergonzante y no opina de manera tan directa como lo hace la izquierda en las encuestas. Además, estos sondeos no llegan a muchas ciudades, donde hay una maquinaria electoral de derecha muy fuerte", agregó Serrano.Para este analista, serán las encuestas de enero y febrero las que mostrarán una radiografía política más clara alrededor de las elecciones presidenciales.Óscar Palma, experto en política, afirmó que la reciente alianza entre Claudia López, Fajardo y Robledo, está mostrado resultados favorables. "Esta unión del centro es bien recibida porque hay un sector que está de acuerdo con los Acuerdos de Paz de La Habana y que no quiere identificarse con la izquierda, pero tampoco le gustaría ver de ganadores a los de la derecha. Por eso es que Fajardo aparece constantemente en esta posición", dijo Palma.En cuanto a Vargas Lleras, Palma manifestó que los resultados de las encuestas se deben a que hay cosas que a la opinión pública le disgusta de él, "como el hecho de que se haya presentado por fuera de su partido". "Fue una forma de alejarse un poco de las prácticas corruptas de Cambio Radical, pero la gente sabe que él sigue conectado al partido", dijo."Sin embargo, es muy probable que más adelante Vargas Leras vuelva a repuntar porque su maquinaria electoral es muy grande y sofisticada, sobre todo en las regiones. Pero debe cambiar su discurso por uno más positivo, porque el que tiene ahora es muy similar al del Centro Democrático, que es el de no dejar que el país quede como Venezuela y rechazar aspectos de lo pactado en La Habana", agregó Palma.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi