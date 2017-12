/ "Confiamos que el presidente (Sebastián) Piñera siga el ejemplo de Pedro Pablo Kuczynski y conceda indulto a enfermos terminales de Punta Peuco", dijo el lunes Raúl Meza, el abogado de los ex militares del régimen de Agusto Pinochet (1973-1990) en Chile, en alusión al indulto concedido al ex mandatario peruano Alberto Fujimori .Notas relacionadas Pinochetista genera polémica por apoyar indulto a Fujimori Qué pasó con otros gobernantes que abusaron de DD.HH. [FOTOS] Esto es lo que propone Sebastián Piñera para su segundo mandato Seguir a @Mundo_ECpeEn el penal de Punta Peuco -enclavado en Til Til, a 50 km de Santiago- se encuentran los represores pinochetistas condenados por el secuestro, la tortura y el asesinato de algunas de las más de 3.200 víctimas de la dictadura chilena.Las declaraciones surgen luego del indulto humanitario concedido por PPK al ex gobernante Alberto Fujimori, ocasión que Meza aprovechó para recordar la solicitud de cinco indultos presidenciales que recibió la presidenta Michelle Bachelet, que no fueron concedidos."A la fecha, cuatro de los internos que solicitaron el acto de clemencia de la presidenta se encuentran fallecidos", afirmó el abogado a través de un comunicado. A ellos, de acuerdo a su criterio, se les "negó el derecho a morir con dignidad juntos a sus seres queridos".Pero Meza afirmó que sus representados están optimistas. "Esperamos y confiamos plenamente en que el presidente Piñera cumplirá los compromisos que están en su programa de gobierno, en orden a conmutar la pena privativa de libertad a los reos enfermos crónicos y terminales para que la cumplan en sus domicilios", aseguró.Penal de Punta Peuco. (Foto archivo: El Mercurio, GDA)Penal de Punta Peuco. (Foto archivo: El Mercurio, GDA)GDARazones humanitarias El abogado de los reos de Punta Peuco añadió que "en el evento de no obtener las mayorías necesarias en el Parlamento, vamos a solicitarle formalmente que haga uso de la facultad que le entrega la Constitución para que otorgue indultos presidenciales por razones humanitarias" a un mínimo de ocho reos.Meza aseguró tener la convicción de que el presidente electo de Chile "tiene un profundo sentido humanitario" con "aquellos enfermos que sufren enfermedades incurables"."Es por eso que esperamos que durante su gobierno se dé una señal muy potente en favor de los derechos humanos de los militares condenados en Punta Peuco y también de unidad y reconciliación entre todos los chilenos", finalizó Meza.En tanto, Bachelet anunció la semana pasada que creará un plan nacional de búsqueda y destino final de los desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet y una comisión para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo ese régimen.Pero la presidenta de Chile no se pronunció sobre el cierre de la cárcel de Punta Peuco, donde la mayoría de los reos están condenados por violaciones de derechos humanos, cuya clausura ha sido exigida por organizaciones de víctimas.Fuente: El Mercurio, GDA / AgenciasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi