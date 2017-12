/ "Tarde o temprano" tenía que darse el indulto a Alberto Fujimori", sostuvo el vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PPK), Juan Sheput, quien detalló que esa decisión no debe sorprender, porque siempre estuvo presente como una posibilidad.27/12/2017Detalló que indultar a Alberto Fujimori fue un tema que se abordó no solo en la campaña electoral del 2016, sino también desde que empezó el actual gobierno, e incluso en algunas reuniones de la bancada oficialista. "No es un tema que haya surgido de la noche a la mañana, siempre estuvo presente y no debe ser una sorpresa para nadie. Inclusive yo en campaña defendía la posibilidad del cambio de régimen carcelario al régimen domiciliario", expresó en RPP. En relación con la anunciada renuncia de tres congresistas a la bancada de PPK, tras conocerse el indulto, Sheput comentó que es una decisión lamentable para el oficialismo, pero a la vez respetable, y corresponde ahora ver cómo se recompone el grupo parlamentario. El legislador Alberto de Belaunde formalizó ayer su renuncia "irrevocable". "Lo que corresponde es acomodarnos a esa nueva situación, dejar de mirar hacia atrás, entender que el Presidente está pensando en la unidad de la Nación […]".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi