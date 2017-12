/ Mercedes Aráoz continuará al frente de la presidencia del Consejo de Ministros tras recibir una larga explicación del titular del Ministerio de Justicia, Enrique Mendoza, sobre el trámite que siguió el indulto a Alberto Fujimori anunciado en víspera de Navidad.Aráoz se queda en el cargo a pedido del mandatario Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ), aunque la también congresista de Peruanos por el Kambio ha pedido "reglas claras" y "ciertas garantías" para no renunciar a su puesto.Uno de los acuerdos derivados de la conversación entre ambos es el cese del asesor presidencial Máximo San Román por manejarse con una "agenda propia" y declarar a la prensa sin haber conversado antes con el mandatario, indicaron fuentes del Ejecutivo.Máximo San Román declaró hace unas semanas que el jefe del Estado escucha más al ex primer ministro Fernando Zavala que a la propia Mercedes Aráoz.Y el último 25 de diciembre consideró en una entrevista que esta debería renunciar al carecer del "prestigio" y "solvencia" para el cargo. Está previsto que la resolución que formaliza la salida de San Román se publique hoy en "El Peruano".Ayer el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, el congresista Juan Sheput, lamentó las renuncias de Vicente Zeballos, Gino Costa y Alberto de Belaunde a la bancada oficialista.Sin embargo, indicó que "más importante que el número es la cohesión ideológica y la disciplina" de su agrupación. Agregó que no sabe si más legisladores les seguirían los pasos.Sí cuestionó, aunque sin precisar nombres, el trabajo del entorno más cercano del mandatario y consideró que "debería marcharse".MÁS EN POLÍTICA…Fuerza Popular aún no define si abre proceso a #KenjiFujimori ► https://t.co/CH6PUoUbxi pic.twitter.com/YJOpHdRAdJ— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi