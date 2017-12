/ Además del lanzamiento sorpresa de La Balada de los Elegidos , el DLC de The Legend of Zelda: Breath of the Wild , la noticia más importante recientemente en cuanto al juego fue la inclusión de la Moto Hyliana Alfa . La desbloqueamos casi al final del DLC, y nos permite movernos por Hyrule a nuestro placer.En una entrevista con Aiji Aonuma (productor de la saga) y con Hidemaro Fujibayashi (director del juego) preguntamos cómo surgió la idea de la moto de Link, y si tiene relación con la que usa Link en el DLC de Mario Kart 8."Cuando estábamos pensando en esta moto, se nos ocurrió que debía ser algo del pasado. Usar tecnología antigua. Una aproximación similar a la primera Moto Maestra", contó Aonuma a IGN. "Cuando estábamos haciendo el juego, realmente tomamos prestados algunos elementos de Mario Kart, y así llegó al mundo de Hyrule. Fue como una prueba de conducción, la verdad.""En términos de importación de esos datos, se convirtió en algo más similar a una moto creada desde cero", explicó Fujibayashi. "La Moto Maestra fue obviamente un tipo de moto de carreras, pero no queríamos centrarnos en eso. Obviamente, al verla, dijimos "Oh, la suspensión no funcionará así. Tenemos que cambiarla". Es entonces cuando la probamos, y volvimos a probarla. Hicimos que luciese en gran medida como otra clase de motos .""Me sentí como su hubiese tomado prestado el tipo de moto de otra persona y la hubiese personalizado", añadió.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… La eShop de Nintendo está en mantenimiento esta mañana Top 10 de Santuarios más frustrantes en The Legend of Zelda: Breath of the Wild El firmware de Nintendo Switch ya no contiene el juego de GolfCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi