/ Desde mañana 28 y hasta el sábado 30 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de la tradicional feria de Corazones Abiertos. En la ocasión, el público tendrá la oportunidad de adquirir una variedad de productos tanto nuevos y usados a precios económicos.Jorge Díaz, voluntario de la organización Corazones Abiertos, en entrevista con la 970 AM comentó que esta es la feria número 35 que se viene desarrollando de manera consecutiva e ininterrumpida cada año.En esta actividad se podrán adquirir productos que van desde juguetes hasta automóviles, pasando por lavarropas, heladeras, calzados y prendas de vestir, bicicletas, un jacuzzi, ventanales y puertas, así como muebles de oficina, por citar algunos.Díaz mencionó que la idea es que la gente pueda donar aquellas cosas que a otros les puedan servir, ya sean nuevas, usadas o que se puedan reparar para posteriormente revenderlas. Sobre este punto, recordó que la organización trabaja con técnicos que se encargan de arreglar aquellos artefactos que ya no funcionan de manera a que vuelvan a estar en funcionamiento.En los tres días de la feria, suelen acudir cerca de 10.000 personas para comprar los distintos productos en oferta, manifestó el voluntario de Corazones Abiertos."La mayor parte de las donaciones se venden ese primer día de feria, pero aquellos productos que sobran se vuelve a ofrecer al día siguiente ya con un 50% de descuento, mientras que el último día ya es prácticamente un remate con una importante rebaja en el precio", sostuvo.Parte de lo recaudado con esta feria ayudará a cubrir los gastos de la campaña, la cual tiene un costo estimativo de casi G. 100 millones, según Díaz. Por su parte, el dinero restante será destinado así como cada año a proyectos sociales.El año pasado, la organización Corazones Abiertos adquirió una ambulancia 4x4 que fue donada al leprocomio de Sapucai, atendiendo a la necesidad que existía allí. Para esta nueva edición, tienen un proyecto denominado "Plaza para Todos" que consiste en construir una plaza con toda la parte recreativa, deportiva, lumínica, etc. a una comunidad humilde del departamento de Caaguazú donde viven alrededor de 320 niños.La Gran Feria de Corazones Abiertos arranca mañana jueves 28 y se extenderá hasta el día sábado 30 de diciembre en el horario de 08:30 a 16:30 horas, teniendo como local la Escuela Nacional Comercio Nº 1 (Nuestra Señora de la Asunción entre 3ra y 4ta Proyectada).