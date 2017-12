/ A atriz Aracy Cardoso, de 80 anos, morreu na última terça-feira (26) no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio. (26). Ela estava internada há um mês no hospital, com diversos problemas de saúde e não resistiu a uma infecção pulmonar.Carioca, nascida em 1937, Aracy Cardoso começou a carreira no teatro, passando depois para a televisão, onde estreou em 1965, na TV Excelsior de São Paulo. Na TV Globo, a partir dos anos 70, participou de dezenas de novelas, entre elas A Gata Comeu , Selva de Pedra , Mandala , Zazá , Pecado Capital , Agora É que São Elas e Senhora do Destino . Seu último trabalho na TV foi uma participação especial em Sol Nascente , este ano.Atriz faleceu aos 80 anos No cinema, Aracy Cardoso atuou em uma dezena de filmes. Em 2005, ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Recife (PE), pelo filme A Hora do Galo .O velório da atriz será amanhã (27), a partir das 15h, na Capela 4 do Memorial do Carmo, no Caju, zona norte do Rio. O corpo será cremado. Aracy Cardoso deixou duas filhas, Bia e Patrícia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi