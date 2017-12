/ Es común que las publicaciones que encontramos en Facebook terminen con un 'Danos Me gusta' o 'Comparte esta publicación', pues estas medidas que buscan crecer el alcance de los contenidos podrían ser sancionados por la red social.De acuerdo con GDA (Grupo de Diarios de América) incluso las invitaciones a compartir o a etiquetar a un amigo podrían ser penalizados por Facebook en un esfuerzo por acercar contenidos de mayor calidad a los usuarios.Cuando las publicaciones de alguien llegan a ser hasta agobiantes, Facebook ofrece una opción de alejarse de forma temporal de dicha persona o página. La razón por la cual la plataforma considera que las peticiones por 'Me gusta' son un problema es que engañan al algoritmo que determina qué tipo de contenidos muestra la red social de acuerdo a los intereses de cada usuario, pues cada vez que una persona demuestra interés por alguna temática o página, y le otorga un Like o comparte un posteo, Facebook envía más contenidos de ese tipo.Aunque no eliminará las publicaciones que utilizan el llamado 'engagement bait', dejará de mostrarlos en los primeros lugares del News Feed.Asimismo se aclaró que la decisión de Facebook no afectará los posteos que piden consejos, recomendaciones o ayuda, por ejemplo los que hable sobre niños perdidos, recaudación de dinero para algunas causas o bien datos sobre viajes.También declaró que no activará este mecanismo de inmediato para dar un plazo para que las Páginas puedan modificar sus prácticas y abandonar el 'engagement bait' para dar paso a historias más relevantes.(Fuente: El Universal / GDA)Seguir a @tecnoycienciaEC Más noticias de Tecnología en…Tweets by tecnoycienciaECCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi