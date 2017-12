/ Aries (21 marzo-21 abril) Hoy concretas un negocio importante. Sé generoso con todo aquel que se encuentre cerca de ti.Tauro (21 abril-21 mayo) Te sentirás realizado tanto en el plano personal como en el profesional. La satisfacción será grande.Géminis (22 mayo-21 junio) Desvía la atención de los demás en sus propias vidas, deja en claro que nadie tiene por qué entrometerse en tus decisiones.Cáncer (21 junio-22 julio) Habrá un nuevo horizonte en cuanto al amor, pero dependerá de ti iniciar una nueva relación y ser realmente feliz.Leo (23 julio-22 agosto) Corrige esos malos hábitos que podrían afectar tu salud. Come sano, realiza deporte, pero sobre todo relájate.Virgo (23 agosto-23 setiembre) Muchos serán los que queden fascinados con tu gran personalidad. Tu familia también te demostrará que está orgullosa de ti.Libra (24 setiembre-23 octubre) Aunque tu mansión del amor luzca vacía, tu corazón estará lleno de pasión y amor. Ya llegará la persona indicada.Escorpio (24 octubre-22 noviembre) Hoy, el día te invita a tomar aire fresco, olvida los horarios. Libérate de las preocupaciones y respira aire puro.Sagitario (23 noviembre-21 diciembre) Si estás soltero, tu corazón se calienta y llegan sorpresas agradables. En el trabajo, enfócate más en los proyectos.Capricornio (22 diciembre-20 enero) Utiliza la visualización creativa y la magia sexual para dejar a tu pareja sorprendida. Hace mucho que la tienes descuidada.Acuario (21 enero-20 febrero) Cada día te haces más fuerte por las batallas que ganas. No permitas que la amargura opaque tus progresos.Piscis (21 febrero-20 marzo) Tu atención ha estado centrada en tu seguridad económica. No descuides tu salud ni a tu familia.Sigue a Roxana Demarttini en Facebook Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi