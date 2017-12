/ Horrorizados quedaron varios usuarios de Transcaribe luego de presenciar una pelea entre un conductor del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) y un pasajero.Los hechos, que quedaron registrados en video, sucedieron esta noche en un bus de la ruta A102, conocida como la ruta de Los Estudiantes.En las imágenes se observa cuando el chofer deja el volante, va hasta el puesto del hombre y arremete contra él.Varios de los presentes intentaron controlar la situación pero el conductor siguió propinándole golpes al usuario.El hecho generó retrasos en la ruta alimentadora 102 Portal - U. Tecnológica.Observe aquí el video de los hechos¿Qué dice Transcaribe?Transcaribe afirmó que rechaza este episodio de intolerancia, por lo que inició las averiguaciones del caso para establecer el contexto real de los hechos.Por ello, para mañana miércoles, a las 9: 30 am, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, citó a su oficina en Patio Portal, al conductor del bus y al gerente operativo de la empresa Cartagena Complementaria y Social de Indias SAS, a la que pertenece el chofer, para que rindan versión de los hechos.Igual solicitó al usuario involucrado en este episodio aceptar una reunión personal con él, a fin de ofrecerle disculpas y recibir su versión de lo acontecido.Ripoll insistió en que el sistema no acepta este tipo de comportamientos, que no tienen justificación alguna y además hizo un llamado a la tolerancia y el respeto a los trabajadores de las distintas empresas operadoras del sistema y también a los usuarios que día a día se movilizan por las distintas rutas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi