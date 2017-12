/ Vea tres de las notas más destacadas de la emisión del martes 26 de diciembre en Citynoticias de las 8.Otros 240 medicamentos tendrán control de preciosLa Comisión Nacional de Precios de Medicamentos publicó este martes la circular 03 de 2017 en la que establece control de precios para 240 fármacos para enfermedades como el cáncer de seno, alzhéimer, hipertensión pulmonar y esclerosis múltiple, entre otros.Con esta medida, con la que el sistema de salud se ahorra aproximadamente 57.300 millones de pesos, ya son mil los medicamentos sujetos a control de precios en Colombia.El Ministerio de Salud publicó también la resolución por medio de la cual confirma que iniciará los estudios para la declaratoria de interés público de 13 tratamientos contra la Hepatitis C, después de dos años de que la organización Ifarma hiciera la solicitud formal.Con esto se obligaría a las farmacéuticas a otorgar licencia s a los laboratorios de genéricos, como se pretendió hacer hace alrededor de un año con el Imatinib, de Novartis.Vea más detalles en el informe de CitynoticiasCómo comprar una nevera con IVA de 5% El decreto del Ministerio de Hacienda busca que las personas de menos recursos puedan cambiar sus neveras antiguas, y así ahorrar energía, ya que se calcula que estos aparatos consumen el 40% de energía del total de lo que se consume en un hogar.Para acceder a este beneficio es necesario pertenecer a los estratos 1, 2 ó 3, y poseer una nevera de menos de 956 mil pesos.El beneficiario podrá hacer este canje en cualquier almacén comercializador de electrodomésticos, al que debe entregar su nevera antigua, con un certificado que la catalogue como tal, junto a una factura de servicios, y entregar el certificado de la nevera que recibe.La medida empezó a regir desde este martes. Vea más detalles en el informe de CitynoticiasConmoción en iglesia de Quibdó por aparición de supuesto espíritu Una fotografía tomada por una niña de 10 años durante la celebración de una eucaristía, reveló la silueta de un hombre, que, según dice el sacerdote que oficiaba la misa, era un acólito que murió hace seis meses."Cuando estaba predicando el evangelio y la reflexión sentí la presencia de un amigo que ya falleció. Él iba con la virgen María. En ese momento yo frené la homilía porque me impactó. Parece que en ese momento tomaron la fotografía", dijo el padre Yesid Sánchez, párroco de la iglesia La Inmaculada, a la cual asiste un promedio de 500 feligreses en cada misa.La foto ya es viral en las redes sociales , mientras que la familia del supuesto espíritu, no se ha pronunciado sobre este fenómeno.Vea más detalles en el informe de CitynoticiasCITYNOTICIASComentar Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Este artículo ya fue guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. Artículo guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. El artículo no pudo ser guardado, intente nuevamente REPORTARCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi