Ya han transcurrido ocho días desde que el presidente Nicolás Maduro , anunció, a través de la cadena nacional de radio y televisión, que tomaría medidas drásticas, como el cierre aéreo y marítimo, frente a la salida ilegal de productos nacionales a las islas del Caribe –Aruba, Curazao, Bonaire– y que tiene lista una "sorpresita" para la frontera colombo venezolana, es decir, Cúcuta y Maicao.En consecuencia, los efectos no se hicieron esperar y en cuestión de días el paso de venezolanos por los puentes internacionales, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, aumentó, al punto de generarse un colapso. Debido a esto, las autoridades colombianas de Migración y la Policía Nacional tuvieron que intervenir y reorganizar las interminables filas que se han venido formando y que tienen hasta 300 metros de largo.Las calles adyacentes a la aduana principal de San Antonio se han notado abarrotadas de transeúntes que corren buscando la salida hacia Colombia. Es el caso de Cesar Salazar a quien las declaraciones de Nicolás Maduro le hizo tomar la decisión de migrar junto a su esposa. "La situación que vive el país es denigrante. Nosotros decidimos irnos a Bogotá, allá están desde hace cinco meses mis tres hijos trabajando. Maduro está logrando su propósito que no es otro que quienes lo controvertimos, salgamos del país. Aquí se quedan solo los manipulables, los que se puedan dominar. De ahí vienen esos anuncios y amenazas que generan zozobra en el pueblo que quiere salir como de lugar", aseguró el venezolano sentado junto a un arsenal de maletas.Regresó a buscar la familia Las declaraciones de Maduro cruzaron la frontera y llegaron hasta Bogotá, donde reside Ramón Meléndez , un venezolano de 47 años quien desde agosto se fue a trabajar a la capital colombiana para enviar dinero a su familia que se quedó en Barquisimeto.Ramón, en su paso San Antonio, advirtió: "vengo a llevármelos", dijo con notable preocupación a El COLOMBIANO. "Me regreso para llevarme a mi esposa y a mis dos chamos. Las amenazas extremas y la zozobra que han creado las recientes declaraciones del presidente lo hacen pensar mucho a uno y es mejor salir antes que se invente cualquier cosa. Venezuela no va a cambiar. El país está muy destruido".También está la historia de Nereida Jaimes quien, mientras se despedía en el puente internacional de sus familias, advirtió que adelantó el viaje por temor a un eventual cierre de la frontera. "Entre mis vecinos y algunos amigos logré vender mi carro, una moto y todo los equipos electrodomésticos de la casa y muebles. No tengo un plan definido, lo único que queremos es irnos del país", dijo.Los más perjudicados Nadie tiene claro en la frontera de que se trata la "sorpresa". Sin embargo se especula que podría ser una maniobra política o un régimen especial aduanero. Lo que sí es claro es que el caos que ha generado sigue latente."Aquí nadie sabe lo que viene para la frontera después del anuncio del presidente. No sabemos si la sorpresa se trate de la implementación de un régimen económico especial, controlado y por cupos como funciona en la Isla de Margarita o cualquier otra situación. No puede el presidente ser irracional e inhumano al pretender cerrar una importante vía de acceso de comida y medicinas al pueblo venezolano", dijo Edgardo Sandoval, empresario aduanero de San Antonio.Ante la muchedumbre que atraviesa a diario desde Venezuela hacía Colombia, el alcalde del municipio colombiano Villa del Rosario, Pepe Ruiz, señaló que serán redobladas las medidas de seguridad en las inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar."Desafortunadamente ha aumentado el ingreso de venezolanos en los último días por la frontera, más allá de lo que hemos estado acostumbrados a ver en temporada decembrina. Esto es debido al gran problema que se presenta en Venezuela ", dijo.Explicó que implementaron un plan de choque para "evitar que quienes llegan no nos invadan polideportivos, calles y plazas. Los que están indocumentados tendrán que ser deportados de nuevo a su país", informó el alcalde colombiano.No descartó el mandatario que tras los anuncios de Nicolás Maduro se presente nuevo cierre del paso entre ambas naciones.