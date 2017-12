/ El poder de las grandes novelas es desnudar la naturaleza humana. ‘El orden de la libertad’, ensayo del columnista Mauricio García Villegas, comparte esa virtud propia de la literatura y ajena al género argumentativo en su forma ‘ortodoxa’.Intelectuales como María Teresa Uribe de Hincapié, Enrique Serrano, Jorge Giraldo o Juan Luis Mejía han pensado desde perspectivas diversas la misma pregunta de la cual parte este libro: ¿Por qué (des) obedecemos? En busca de respuestas, García Villegas, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lovaina, emprende una defensa de la moral ciudadana.Sin convertir su experiencia personal en el centro del texto, el autor manizaleño recorre un camino argumentativo que repasa nuestras herencias culturales y sociales desde la Conquista, mientras desvela el legado paterno en su propia vida. El que podría ser un escrito especializado y críptico, se convierte en una narración que viaja con sutileza del plano íntimo al público. Cual director de cine, cierra y abre la mirada de su lente sin perturbar al espectador.‘El orden de la libertad’ es una exploración de los factores que configuran nuestra relación con la norma; una indagación que abarca desde las ideas de Kelsen y Hobbes, hasta las reflexiones de Borges y las raíces de la cultura popular, presentes en la obra de Tomás Carrasquilla, para citar solo un ejemplo.No obedecemos a la norma, entre otras razones, por la facilidad del perdón católico que fomentó el incumplimiento de las reglas y el deterioro de la autoridad. El gran problema radica en que, aunque en la actualidad la vieja moral católica ha perdido terreno, no ha dejado espacio a la moral cívica. El resultado: el debilitamiento ético.¿Es posible en Colombia una moral cuyo cimiento no sea el "amor al prójimo" sino el respeto al otro? ¿Podemos pensar una "moral compatible con el conflicto, la duda, la crítica" para alcanzar una sociedad amplia, abierta y plural?García Villegas propone salidas como la creación de normas legítimas que defiendan los derechos de la gente y los procedimientos democráticos; el fomento de la confianza entre los ciudadanos, así como entre estos y las autoridades; y las sanciones efectivas (entre estatales y sociales) para quienes incumplan las normas vigentes.‘El orden de la libertad’ es una lectura tan digna de hamaca como de escritorio no solo por la rigurosidad de los asuntos abordados sino por la habilidad del autor para referirse de soslayo a temas que no parecen guardar relación con el ejercicio de la ciudadanía, como el amor de pareja, la cotidianidad en familia, las experiencias de juventud…Esta lectura serena y retadora ofrece claves de cara al 2018, para acercarnos a la comprensión del animal político que somos, a las fuerzas históricas y culturales que nos mueven, cómo operan nuestra razón y emoción.Retomemos la virtud de literatura, con Dostoievski: "Si Dios no existe, entonces todo está permitido". El ensayo de García Villegas concluye: "Más bien parecería lo contrario".Mauricio García Villegas, El orden de la libertad, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 2017, 254 p.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi