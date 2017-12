/ El verano y las fiestas de fin de año llegaron y populares personajes de la farándula nacional, ya disfrutan de sus vacaciones . Mientras algunos viajaron al interior del Perú y al extranjero, otros optaron por quedarse en Lima.En esta galería de fotos encontrarás un recuento de los días de relax que viven populares personajes, como el actor Carlos Alcántara que viajó en familia a Nueva York, o la organizadora de eventos de belleza, Jessica Newton, que se encuentra disfrutando de unos días de relax en España.Romina Lozano, Miss Perú 2018, viajó al departamento de San Martín para disfrutar en familia de las fiestas de fin de año. La modelo Tilsa Lozano también viajó a la selva peruana, para alejarse de la agitada vida de Lima.Asimismo, la brasileña Paloma Fiuza, apenas culminó la temporada de "Esto es guerra", enrumbó a Brasil, donde se reencontró con sus padres y hermanos.El uruguayo Ignacio Baladán también partió rumbo a su país para disfrutar de algunos días en familia.En la galería de fotos que acompaña esta nota, te presentamos otros casos.Girls just want to have fun 💗🌸Una publicación compartida de Nicole Faverón (@nicolefaveron) el Dic 23, 2017 at 1:21 PSTNavidad es familia, amor, es compartir, compartir nuestra alegría, compartir lindos momentos con nuestros seres queridos. Quiero desearles una bonita noche junto a sus seres queridos, que las bendiciones de nuestro Señor llenen sus hogares, Feliz Navidad mi gente linda, Feliz Navidad para todos ustedes, los quiero mucho ♥️ #missperu #missperu2017 #missperu2018 #missperuuniverso #missperuuniverse #roadtothecrown #roadtomissuniverse #goforit #merrychristmas #happyholidays #happy #loveUna publicación compartida de ROMINA LOZANO (@romilozano) el Dic 24, 2017 at 7:47 PSTNotas relacionadas Stephanie Cayo y sus sobrinas alborotaron playa limeña en Navidad Neymar anunció el final de su compromiso con la actriz Bruna MarquezineCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi