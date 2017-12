/ GranBlue Fantasy Project Re:Link es uno de los JRPG más esperados del próximo año por su promesa de respetar las bases del género y ofrecer una buena experiencia al jugador, que además ahora sabe que tiene la opción de jugar sólo, acompañado de la inteligencia artificial… o bien con hasta tres amigos, algo bastante poco frecuente en muchos JRPG actuales.Además de llegar a PS VR , tal como ya os contamos, se trata de una adaptación para plataformas de sobremesa de una licencia muy exitosa en el mercado móvil. Sus desarrolladores han hablado recientemente en la revista asiática Famitsu, donde han explicado que funcionará bien tanto si jugamos con personajes controlados por la máquina como en modo cooperativo, y han añadido que el aspecto gráfico del título se verá incluso mejorado durante las próximas semanas.Además, harán de él una experiencia dinámica en la que todo puede cambiar de un instante a otro, obligando a los usuarios a que se alíen y afronten situaciones de riesgo totalmente inesperadas, potenciando así la vertiente cooperativa del juego y resultando más interesante para el usuario.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Sony comienza a mover hilos para llevar PS4 a China La mitad de usuarios de PS4, suscriptores de PS Plus La beta privada de PS Now llega a PlayStation 4 hoyCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi