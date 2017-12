/ 06:30.Lima, dic. 27. Quemaduras solares, envejecimiento prematuro, cataratas, daños a los ojos y, en casos extremos, cáncer de piel, son los peligros de exponerse a los rayos ultravioleta del sol sin los cuidados necesarios, sobre todo en ocasiones especiales como la celebración del Año Nuevo, donde se acostumbra acudir a las playas para acampar. Ante estos peligros, los especialistas de la Liga contra el Cáncer recordaron que en el Perú cada año se registra más de 1,200 casos de neoplasia de piel, de los cuales 950 responden a la exposición a los rayos ultravioleta sin protección. Además, el 60% de casos de este tipo de cáncer se presenta en el rostro, una de las zonas del cuerpo más propensas por carecer de protección la mayor parte del tiempo. Los dermatólogos y oncólogos de dicha entidad recomendaron a la población que tiene previsto acampar para recibir el 2018 que no olvide utilizar bloqueador solar con factor de protección superior a 50 FPS, sobre todo en áreas descubiertas como el rostro, brazos, torso, espalda y piernas. Asimismo, utilizar prendas de color claro, gafas con protección colar, sombreros de ala ancha, así como evitar exponerse sin la debida protección en horas de mayor intensidad de la radiación ultravioleta , entre las 10:00 y las 16:00 horas. Estos consejos deben seguirse con mayor énfasis en los niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a este tipo de problemas de salud debido a la fragilidad de su sistema inmunológico. Siendo la alimentación muy importante para proteger la piel y el organismo en general, los expertos consideraron importante hidratarse bien y consumir vegetales y frutas ricas en vitaminas, sobre todo A, C, D y E que nutren la piel, los huesos y la vista. En el ámbito de la prevención, recordaron la importancia de estar alertas frente a la aparición o presencia de lunares sospechosos que pudieran degenerar en melanoma o cáncer de piel. En ese sentido, indicaron que para reconocer en primera instancia un lugar peligroso, se debe tomar en cuenta la asimetría, bordes irregulares color disparejo, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución (crecimiento, escozor, dolor, sangrado). Recibir el Año Nuevo en la playa de forma saludable depende de la atención a estas recomendaciones para no padecer daños como los mencionados y el temible cáncer de piel o melanoma, que es uno de los más agresivos y letales.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi