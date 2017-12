/ The Economist, la revista del Reino Unido, realizó un listado de las canciones nacionales más bellas, como parte de un estudio sobre nacionalismo.El artículo define lo que hace a un himno nacional: "Una melodía conmovedora para acelerar el pulso, con algo de patetismo para humedecer los ojos y ese algo inexplicable para que se destaque entre todos los demás".La Marsellesa, himno nacional de Francia, que tradicionalmente ha sido considerado uno de los más hermosos, no se encuentra ni siquiera entre los primeros puestos de la lista.El himno de Sudáfrica, según la revista, es el primero en la lista. Basado en un himno de protesta, las letras de este himno combinan diferentes dialectos como el afrikaans, inglés, xhosa, zulú y sesotho. Es un acto de curación musical para este país.El himno de Uruguay se encuentra en la lista en el número 3, y la destacan más como una obertura a una ópera de Rossini olvidada, que el himno a una nación orgullosa. Es un recordatorio de cómo el nacionalismo se extendió fuera de Europa durante el siglo XIX.Los mejores himnos según The Economist son estos:1. Nkosi Sikelil’iAfrika (Sudáfrica)2. Himno de la Federación Rusa3. Orientales, la patria o la tumba (Uruguay)4. Himno de Brasil5. Sche ne vmerla (Ucrania)6. Kimigayo’ (Japón)7. Hatikvah (Israel)8. Sayaun Thunga Phool Ka (Nepal)9. Deutschlandlied (Alemania)10. Star spangled banner (Estados Unidos)11. Land of my fathers (Gales)12. La Marsellesa (Francia)Escuche la lista aquí :¿Y el himno de Colombia?En 2012 el periódico inglés The Telegraph dijo que el himno colombiano ocupaba la lista del sexto peor himno del mundo. Este estudio se hizo durante los Juegos Olímpicos de Londres, donde publicó un sondeo de 205 himnos que podrían emitirse en las 800 ceremonias de victoria en Londres.Por ley en Colombia desde 1995 se debe transmitir el himno nacional por la radio nacional a las 6 a.m.Q y a las 6 p.m.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi