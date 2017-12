/ Todos los que probamos Donkey Kong Country 2 (o Donkey Kong Land 2, una versión portátil recortada del mismo) en su momento, lo recordamos con cariño, pues fue un producto muy especial. Un plataformas de Rare de la vieja escuela en el que, a diferencia de la primera entrega, no controlábamos a Donkey sino a Diddy y Dixie Kong, que iban en búsqueda del simio principal.Pues bien, ahora el usuario BlobVanDam se ha marcado una pasada de vídeo en el que recrea el juego pero con gráficos en alta definición, y de hecho lo hace cambiando la ambientación en pro de algo más actual. Podéis verlo a continuación.No es el primer trabajo de este estilo que lleva a cabo el creador de contenido, siendo una muestra más de que el retro sigue muy presente para todos y que a veces los propios fans tienen una capacidad extremadamente alta para trabajar con material original y hacer versiones nuevas. Eso sí, en esta ocasión, no es el juego completo ni un modo para ningún otro título. ¿Se animará Nintendo con una versión así del clásico?Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Comprando videojuegos en Akihabara Concurso: Conoce a Dwayne Johnson y Kevin Hart Call of Duty Advanced Warfare - Personaliza todo - IGN FirstCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi