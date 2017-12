/ 05:00.Lima, dic. 27. Consolidado como un polo turístico importante cerca de la ciudad de Lima, el norte chico ofrece una amplia variedad de atractivos distribuidos en diversas provincias, donde destacan sus paradisiacas playas que invitan a acampar y vivir una experiencia inolvidable para recibir el 2018 en familia y amigos. La Dirección de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) del Gobierno Regional de Lima, destaca que la provincia de Huaura y su capital Huacho, a 140 kilómetros al norte de Lima Metropolitana, ofrecen a los visitantes balnearios de extraordinaria belleza ideales para esperar la llegada del Año Nuevo y ser testigos de un amanecer único acompañados de arena, sol y mar. Entre las playas más bellas están Centinela , ubicada en el kilómetro 154 de la Panamericana Norte, ideal para los amantes del deporte de la tabla gracias a sus excelentes olas preferidas por los surfistas. En el kilómetro 146 se encuentra Hornillos , bella playa que es flanqueada por un malecón florido y un mar tranquilo de pequeñas olas. Está rodeada por un conjunto de peñas que la convierten en un lugar estratégico para pescar. Entre el mar y las dunas está la playa Tartacay , ubicada en el kilómetro 135, considerada la más grande y hermosa de las playas del norte chico. Estas maravillosas condiciones geográficas le imprimen un sello distintivo de incalculable belleza natural. Playa El Paraíso se ubica a 22 kilómetros al sur de la ciudad de Huacho y debe su nombre al impresionante espectáculo de aves residentes y migratorias que toman los humedales cercanos como su residencia o paradero temporal. Entre las playas Hornillos y Tartacay se encuentra playa Colorado , cercana a un cerro que lleva el mismo nombre donde hay vestigios arqueológicos de adobe. A lo largo de su franja de arena se puede observar una gran diversidad de aves que recorren el litoral. Además de estos escenarios naturales óptimos para el descanso y la recreación, existen lugares de singular belleza paisajística como el área de conservación regional Albufera de Medio Mundo , la laguna La Encantada, la campiña de Pittaluga y la Reserva Nacional de Lachay, entre otros que invitan a un encuentro con la ecología y la naturaleza. Para los visitantes interesados en la historia, la arqueología y la artesanía, pueden conocer el Balcón de Huaura , donde el libertador José de San Martín proclamó por primera vez la independencia nacional; así como la zona arqueológica monumental de Bandurria y el Museo Comunitario de Végueta , donde se puede apreciar la herencia cultural de la civilización Caral, la más antigua del Perú y de América. La gastronomía en esta provincia enamorará a los turistas con platos emblemáticos como el ceviche de pato, arroz con pato, sopa huachana, charquicán de anchoveta, desayuno huachano, alfajores y dulces de Sayán, entre otros potajes sabrosos. Barranca Los turistas pueden continuar su viaje hacia la provincia vecina de Barranca, a 191 kilómetros al norte de Lima, donde se puede encontrar lugares para un solaz soñado con sol espléndido y noches adornadas de estrellas, como las playas de Barranca y el totoral Los Patos . Además de estas zonas privilegiadas por la naturaleza, los amantes de la cultura y la historia pueden conocer o volver a disfrutar de atractivos reconocidos internacionalmente como la Ciudad Sagrada de Caral , el sitio arqueológico de Áspero, la Fortaleza de Paramonga, el Museo Comunitario de Supe y el Museo Bolivariano de Pativilca. La oferta culinaria en esta provincia tiene como principales representantes al tacu tacu relleno de mariscos, los tamales de Supe, el pato al jerre, el picante de cuy y postres deliciosos como los tiesos con miel de chancaca. Huaral Esta provincia se ubica al norte de la capital de la República, aproximadamente a 88 kilómetros y cuenta con playas ideales para acampar como Chacra y Mar , los humedales de Santa Rosa , así como puerto de Chancay , que no solo invitan a disfrutar del mar y la arena sino también apreciar su bello amanecer y puesta del sol. Esta fértil y prospera circunscripción ofrece un conjunto de valles de interesantes recursos turísticos para visitar como vestigios arqueológicos y lugares históricos como la ex hacienda Huando, un castillo impresionante, así como paisajes naturales donde se puede apreciar una espectacular flora y fauna. Los lugares más visitados son el Castillo de Chancay , la zona arqueológica de Rúpac y Marca Cullpi , el complejo arqueológico Las Chicras , el Eco Truly Park, entre otros. La gastronomía tiene entre sus principales embajadores a la pachamanca, chancho al palo, pato en ají, carapulcra chancayana, entre otros. Para llegar a estos lugares se utiliza la carretera Panamericana Norte, que está en muy buenas condiciones de asfaltado, y el viaje se puede realizar en vehículo particular o en buses de transporte interprovincial que llegan a todas las provincias mencionadas con tarifas que van desde los 10 soles. Servicios turísticos La oferta de servicios de hospedaje y alimentación es cada vez más creciente y de calidad, con precios que van de 35 a 100 soles según el tipo de alojamiento, y de 15 a 60 soles en promedio, en el caso de la alimentación.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi