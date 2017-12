/ Hoy hubiera deseado dejar esta columna en blanco, como mudo homenaje a las miles de cosas buenas, útiles y valiosas de Cartagena. Cosas que El Universal ha destacado ampliamente en sus hermosas campañas: nuestra gente honesta, y trabajadora que, en el día a día, construye ciudad; los grandes triunfos y logros de profesionales y deportistas surgidos de la necesidad y la carencia y reflejos de su capacidad y fortaleza para vencer la adversidad; y una larga lista de etc. que deberíamos conocer mejor para saber que somos más de lo que pensamos. Sin embargo, no me atreví a dejar la columna en blanco, por respeto con los lectores y con nuestro director.Hoy hubiera querido pintar esta columna de negro, como un grito silencioso en el oscurantismo vergonzante en que nos encontramos en Cartagena, donde no se hace nada y nos quejamos de todo, donde los proyectos son flor de un día, críticas al siguiente y el olvido de pasado mañana. Así yacen, insepultos en la ineptitud general, los proyectos de la central de abastos, la culminación de la Perimetral, la protección costera, entre otros. Pero no, no me atreví a agredir a mis lectores con esa ofensiva y negativista realidad.Y entonces pensé en la utilidad de nuestras acciones, en el beneficio de nuestros actos: Jeremy Bentham, filósofo, economista, pensador y escritor inglés, hace más de 200 años, decía que todo acto humano, toda institución, cualquier norma en general, deben ser juzgados según la utilidad que tienen, esto es, de acuerdo al placer o sufrimiento que generan en los demás. Así, lo que aumenta el placer y disminuye el dolor es bueno y lo es por ser útil. Su nueva ética afirmaba que el objetivo o fin último era "la mayor felicidad para el mayor número de personas". Paradójicamente, Bentham generó una reforma penitenciaria al crear un modelo, el Panóptico: una cárcel en la que se vigilaba todo desde un solo punto, sin ser visto. El recluso, sabiéndose vigilado, terminaría vigilándose a sí mismo. El concepto fue tan útil para algunos perversos que fue extrapolado a la construcción de fábricas y otros sitios de trabajo.Pero bueno, lejos de mí generar pensamientos sectarios o simplistas en que debamos escoger entre blanco y negro, útil e inservible, placer o dolor, bueno o malo. Y mucho menos en este fin de año, época de contrastes, alegrías y tristezas. Por ello recordé esa hermosa canción de Pablo Milanés: "cuánto me alegro que pintes conmigo en blanco y negro, grafitis en los muros del planeta, y si falta un color en mi paleta, regálamelo tú. Porque la historia, con su cara y su cruz, se desnuda a la luz de la memoria. No te descorazones, date prisa, que cambiamos canciones por sonrisas. Y en este vis-a-vis necesitamos tus labios de carmín… detrás de un cielo negro puede que veas un dios mulato dibujando el arco iris con su rotulador".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi