Fuerza Popular aún no define si abre proceso a Kenji Fujimori

/ La vocera alterna de Fuerza Popular , Milagros Salazar, ha señalado que su bancada se reunirá el 2 de enero para definir si abren proceso disciplinario a Kenji Fujimori y los otros nueve congresistas de su grupo que se abstuvieron en la votación de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.La legisladora indicó que se van a escuchar los descargos de sus compañeros y luego se evaluará si hay mérito para iniciar el proceso disciplinario que algunos, como Miguel Torres o Héctor Becerril, reclamaron luego de que finalizara el pleno en el que no prosperó la vacancia que apoyaba Fuerza Popular .Este Diario trató de comunicarse con el vocero de la bancada, Daniel Salaverry, para conocer su posición sobre este tema, pero no contestó las llamadas.En tanto, el congresista Miguel Castro manifestó que en la reunión de bancada del 2 de enero no está programado el tema del proceso disciplinario, pero dijo que si alguien lo plantea, seguramente será discutido.Agregó que si eso sucede, "vamos a escuchar las razones por las que emitieron un voto diferente al que había acordado la bancada y se tomará una decisión".Castro acotó que si bien algunos colegas pidieron inicialmente abrir proceso disciplinario, eso fue por el calor del momento y que ahora que la coyuntura ha variado "quizá la bancada decida dejar el tema allí nomás".MÁS EN POLÍTICA…#AlbertoFujimori : las otras veces que dijo "disculpas" o "perdón" ► https://t.co/JYzpXpj2F9 pic.twitter.com/7VSfrhLj6m— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi