/ Nixon G. Cera pregunta*:¿Cuáles son los síntomas de la depresión y el tratamiento?Responde la Psicóloga clínica, Viviana Carrasquilla Urshela:- La depresión somete a la persona que la padece a un aislamiento social y familiar, no respeta edad, sexo, estado civil, escolaridad o nivel económico, y le quita la posibilidad a la persona de poder pensar en algo tan importante como es el futuro.Cada persona que sufre depresión tiene un patrón particular, constituyen un caso único, por lo tanto la forma de tratamiento debe incluir el interés de familiares, amigos y por supuesto del especialista. Que busquen apoyar, orientar y dedicarse a la persona que sufre el trastorno. Destaco que el tratamiento con fármacos es muy importante.Un tratamiento que incluya además de lo farmacológico, la educación de la familia y el paciente sobre la enfermedad. La Navidad es una época donde se manifiesta con mayor intensidad este trastorno pero es la época que nos da la oportunidad de poder intervenir para que disminuyan este flagelo que causa tanto dolor a quien lo padece y su familia.¿Qué es y qué causa? La depresión es una alteración del estado de ánimo o trastorno mental, que produce sentimientos de tristeza, culpa, desesperanza, falta de motivación por actividades que antes generaban placer, y afecta la percepción del futuro, al que visualizan de forma negativa. El miedo paraliza las actividades, los pensamientos negativos son recurrentes.Lo triste de la enfermedad es que el paciente no solo se enfrenta a la enfermedad sino también a la incomprensión de su familia y amistades. Es juzgado por su falta de voluntad, por no concluir proyectos.Los depresivos viven en un mundo de oscuridad y soledad, un pozo de donde no creen poder salir.Las personas a su alrededor al desconocer la enfermedad no se involucran dejando al enfermo solo sin herramientas psíquicas para enfrentar los problemas pues aunque puedan ser pequeños los magnifican y no pueden ver la solución.La empatía, el amor incondicional y no temer a los pensamientos negativos de muerte que puede tener el paciente ayudan. Las personas depresivas necesitan ser escuchadas, necesitan una luz en su oscuridad, necesitan estar acompañadas mientras aprenden a manejar sus miedos. Para las personas con depresión, sí existe una salida.Aunque ellos no la puedan ver sí hay salida y existen, existimos, profesionales dispuestos y preparados a escucharles de manera incondicional. No hay que dudar en pedir ayuda, y continuar. Un paso a la vez, uno por día, no adelantarse al futuro porque el futuro es incierto y todo puede cambiar. Nada está fijo, todo cambia y dejarse llevar dando pequeños pasos nos permite avanzar y cuando menos pensamos recorremos ese camino que tanto miedo nos causaba.Los enfermos con depresión deben preocuparse de dar un solo paso por día, rodearse de personas positivas y buscar apoyo espiritual de la creencia que le permita sentir paz. La depresión se puede vencer.Hay que aclarar que todo sentimiento de tristeza no es considerado una depresión. Existen síntomas parecidos presentes en los duelos por pérdidas, también inducidos por sustancias psicoactivas o por tratamientos médicos por lo cual se debe realizar una completa historia clínica para establecer el diagnóstico.