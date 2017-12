/ El avance de las TIC brinda oportunidades para alcanzar mejores niveles de vida.27/12/2017El rápido avance de las tecnologías de información y comunicación (TIC), fomentado por el creciente desarrollo de la tecnología digital, brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar mejores niveles de vida. Así lo destacó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al detallar que en el trimestre julio-setiembre de este año, el 30.5% de la población que usa internet accedió a esta red haciendo uso únicamente de su celular. Son 10 puntos porcentuales más que lo registrado en igual lapso del 2016. En su informe "Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en los Hogares", precisó que el 16.4% de usuarios además de su teléfono celular accedió a internet en el hogar, es decir, 1.9 puntos porcentuales más que en igual trimestre de 2016. Igualmente, el 11.4% solo accedió a internet en el hogar, el 11.1% solo en cabina pública, el 7.5% accedió a internet por celular en el trabajo y en el hogar, mientras que el 19.6% lo hizo en dos o más lugares. Agregó que, en menor proporción, accedieron a internet en un establecimiento educativo (1.2%) y en casa de otra persona (1.1%). Adultos Según el informe del INEI, en el trimestre de análisis, el 38.2% de la población de 41 a 59 años de edad usó internet , resultado mayor en 5.7 puntos porcentuales respecto a similar período del 2016. Le sigue el grupo de 25 a 40 años de edad con 59.2%, con un aumento de 3.3 puntos porcentuales; así como la población de 60 y más años de edad con 12.9% y un incremento de 1.6 puntos porcentuales. No obstante, los que accedieron en mayor proporción a internet fueron la población joven de 19 a 24 años de edad con 79.4% y el grupo de 12 a 18 años de edad con 72%. Por otro lado, reveló que, entre julio y setiembre de este año, el 91.3% de la población con educación universitaria y el 78.7% de los que tienen educación superior no universitaria accedieron a internet . En tanto, el 55.8% y 19.8% de la población con educación secundaria y primaria, respectivamente, uso la red. Asimismo, precisó que el 69.6% de la población que utilizó internet lo hizo de manera diaria. Se trata de un indicador superior en 7.6 puntos porcentuales en comparación con lo observado en igual trimestre de 2016. Le siguió el 27.2% que utilizó internet una vez a la semana y el 3.2% una vez al mes o cada dos meses o más, En este caso, las frecuencias de uso disminuyeron en comparación con igual trimestre del 2016. El INEI resaltó que el 82.5% de los hombres usuarios de internet accede a la red con fines de entretenimiento, como descargas musicales, visita a sitios de noticias, juegos en línea y visita a sitios deportivos, este resultado aumentó en 5.5 puntos porcentuales al compararlo con las mujer es (77%). Para obtener información ya sea para realizar trabajos académicos como para estar al tanto de lo que ocurre, es mayor la proporción de mujer es (89%) superior en 1.7 puntos porcentuales al que registran los hombres (87.3%). Para comunicarse y acceder a las novedades que llevan a utilizar las redes sociales , igual proporción de hombres (88.2%) y mujer es (88.1%) utiliza internet para comunicarse vía correo, chat, entre otros. Más usuarios El INEI resaltó que en el 90.6% de los hogares del país existe al menos un integrante que tiene celular. Este resultado es mayor en 1.4 puntos porcentuales respecto a lo registrado en similar trimestre del 2016 (89.2%). También refiere que en el 68.8% de los hogares los miembros tienen únicamente celulares, 2.9 puntos porcentuales más que lo observado en igual trimestre del año pasado. Agregó que en el 21.8% de los hogares, los residentes tienen celular y además teléfono fijo, en el 1.3% tienen únicamente teléfono fijo, y el 8% de los hogares no cuenta con ningún tipo de telefonía. Por su parte, el 78.2% de los hogares rurales tiene algún miembro con celular, resultado mayor en 2.6 puntos porcentuales respecto al igual trimestre del 2016 (75.6%). En el resto urbano (no incluye Lima Metropolitana) creció 1.5 puntos porcentuales al pasar de 92.8% a 94.3%.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi