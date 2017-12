/ Anna Muzychuk , gran maestra de ajedrez ucraniano y dos veces número uno mundial de este deporte en las categorías rápidas y relámpago, ha comunicado que se niega a defender sus títulos, puesto que tendría que realizarlo en Arabia Saudí."Estoy preparada para mantener mis principios" , ha manifestado Anna Muzychuk a través de su cuenta oficial de Facebook , a fin de "no sentirme una criatura de segunda".A los 27 años de edad, a Anna Muzychuck no le da miedo quedarse sin dinero, al margen de su apetito por el triunfo: "más que en doce torneos juntos" , apuntó.El Campeonato se realiza del 26 al 30 de diciembre y la ausencia de Anna Muzychuck termina por enturbiar las aguas cristalinas del ajedrez mundial."En unos pocos días voy a perder dos títulos de campeona mundial, uno tras otro. Solo porque he decidido no ir a Arabia Saudí. No jugar con las reglas de otro, no llevar abaya –la túnica larga que se lleva en los países árabes–, no ser acompañado al salir y no sentirme una criatura de segunda. Hace exactamente un año gané estos dos títulos y era la persona más feliz del mundo, pero esta vez me siento realmente mal. Estoy lista para defender mis principios y saltarme el torneo, donde en cinco días esperaba ganar más que en una docena de torneos juntos. Todo eso es molesto, pero lo más inquietante es que no le importa realmente a casi nadie. Este es un sentimiento realmente amargo, pero no tanto como sería cambiar de opinión y de principios. Igual para mi hermana Mariya y estoy muy feliz de compartir sus puntos de vista. Y sí, para esos pocos que se preocupan, ¡volveremos!", puntualizó.Al campeón o campeona del evento deportivo se le entregará dos millones de dólares.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi