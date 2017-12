/ Por Valeria Correa Barrera Universidad EAFIT Facultad de Ciencias Pol. 4° semestre. [email protected] Hacer del término feminismo algo peyorativo parece ser hoy día un asunto colectivo. Desde luego, la transformación de una estructura social que se ha mantenido bajo el arraigo machista no es fácil. Nosotras no somos violentas, histéricas ni feas –como suelen caracterizarnos-, por otro lado, el feminismo no es un asunto reservado a las mujer es, todos deberíamos ser feministas.El feminismo no coincide con instaurar un matriarcado. Deviene de la necesidad de reivindicar la posición de la mujer en una historia que nos ha subordinado, equiparándonos a un trofeo, a una figura ornamental y vulnerable. Refiere a la visibilización, no solo de mujer es valientes, también al cuestionamiento de una cultura que nos ha violentado. Quienes descartan la necesidad de replantear los modos en que nos relacionamos, ¿Qué opinan acerca de las mujer es que experimentan violencia intrafamiliar? ¿Qué opinan de las luchas históricas a razón de obtener derechos que han sido por naturaleza del hombre? –Obtención de participación política, derechos laborales, aportes en áreas como la ciencia, deporte y arte, solo por hacer mención de algunas cuestiones-. ¿Es una exageración? ¿Es reiterativo respecto de otras cosas que ya se han escrito? No exigimos prioridad, exigimos igualdad, respeto ¿No son acaso aspectos básicos de convivencia? Parece increíble concebir que tiempo atrás yo no podría ser estudiante universitaria. Increíble todavía lidiar con situaciones en las que logros intelectuales deban tener, necesariamente para algunos, una explicación más allá de la disciplina. No estamos exentas de experiencias que dan cuenta de las habilidades con las que contamos las mujer es, basta con dirigir la mirada hacia nuestras madres –y con esto aclaro que el feminismo no se niega a la maternidad- esas que se han dedicado con ímpetu a la crianza, aquellas que trabajan, estudian y parecen ser inderrotables ¿Cuál cree que es el trato que merece su madre? ¿Cómo le trata usted?El feminismo es un asunto político, claro que somos biológicamente diferentes a los hombres, pero estas diferencias parecen ser más incisivas en la sociedad. Las mujer es de hoy somos el resultado de aquellas que nos antecedieron, queda aún mucho por hacer en el camino hacia la libertad de decisión sobre cómo vivir.* Taller de Opinión es un proyecto de El Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opinión joven. Las ideas expresadas por los columnistas del Taller de Opinión son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de El Colombiano, ni las universidades e instituciones vinculadas con el proyecto.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi