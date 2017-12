/ Titular de Comercio Exterior y Turismo señala que economías locales se beneficiarán.27/12/2017El próximo año habrá cuatro días no laborables para los trabajadores del sector público a escala nacional a fin de fomentar el desarrollo del turismo interno. Así lo estableció el Ministro de Trabajo mediante un decreto supremo publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano. En la disposición legal especifica que los días no laborables son: 2 de enero, 27 de julio, 31 de agosto y 2 de noviembre. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, sostuvo que estos feriados del 2018 serán positivos para impulsar el turismo interno en el Perú. Explicó que el turismo es una actividad dinamizadora de las economías locales y contribuye al conocimiento de los atractivos turísticos y de las distintas realidades de las poblaciones de nuestro país. "Sigamos conociendo el Perú y recorriéndolo. Nuestro país no nos deja de sorprender con su cultura, naturaleza y gastronomía, además de la amabilidad de su gente. No olviden viajar en los próximos fines de semana largos del 2018", señaló Ferreyros. Precisiones La norma precisa que las horas dejadas de trabajar en dichos días serán compensados en la semana posterior, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad durante los días no laborables. También se establece que el sector privado podrá acogerse a lo dispuesto en el decreto supremo, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo decidirá el empleador. La resolución suprema está refrendada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski; la jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz; así como por los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, y de Trabajo, Alfonso Grados. En Lima y Callao Asimismo, el Ministerio de Trabajo declaró los días viernes 13 y sábado 14 de abril del 2018 como no laborables en Lima y Callao para los trabajadores de los sectores público y privado, por la realización de la Octava Cumbre de las Américas, programada para esas fechas. El Decreto Supremo N° 022-2017-TR, publicado en el Diario Oficial El Peruano, aclara que, en el sector público, las horas dejadas de laborar durante los días declarados no laborables serán compensadas en los quince días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a las necesidades de la entidad. En tanto, en el sector privado, mediante acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, se establecerá la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador. Excepciones Están exceptuadas de los días no laborables aquellas labores indispensables en todo tipo de empresa. Se refiere a aquellas cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad o conservación de los bienes. Y que impida la reanudación inmediata de la actividad de la empresa.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi