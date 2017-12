El ministro de la Defensa, L uis Carlos Villegas , señaló que el 2017 cerrará con una tasa de homicidios que no superará la de 24 por cada 100.000 habitantes, siendo la tasa más baja en 40 años."Todavía nos falta algo menos de una semana, pero estamos en niveles ya de rebajas de alrededor de 320 homicidios con respecto al año pasado y con una tasa por 100.000 habitantes que estará por debajo de 24. Esa es la tasa más baja en cuatro décadas y el número de homicidios más bajo en cuatro décadas", señaló.Villegas aseguró que lo más probable es que este Gobierno deje la tasa de homicidios en 22 por cada 100.000 habitantes, lo cual "es un avance inmenso en materia de tranquilidad pública".Villegas recordó que en el año 2000 el país tenía 25.000 homicidios y que este año habrá "algo más de 11.000, es decir, menos de 1.000 al mes"."Sin embargo, en los homicidios que han sucedido, la causa principal es la intolerancia, es el agarrón inicial en una riña que termina en un muerto, ese ya no es un problema de un conflicto específico sino es algo que tenemos que mirar introspectivamente como sociedad", dijo.Según el ministro no se registraron homicidios en 310 municipios del país, ubicados especialmente en Boyacá, Santander, Cundinamarca, Bolívar, Nariño y Norte de Santander."La tasa más baja de homicidios la tiene este año otra vez Boyacá con seis homicidios por 100.000 habitantes. (…) Las ciudades donde mayor descenso de homicidio hubo son Villavicencio, Montería, Barranquilla, Cali y Bogotá", dijo Villegas.El Ministro señaló que de las 17 Áreas Metropolitanas, 14 tuvieron descenso en el tema de homicidios "y solo tres un aumento, que son Medellín, Cartagena y Neiva".Para el caso de Bogotá Villegas dijo que la capital presenta el menor número de homicidios desde 1985 y una disminución del 12 % con respecto al año 2016, con tasa de 14.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi