/ El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón, a través de un video grabado, hoy a los peruanos que defraudó por resultados de su gobierno (1990-2000), y agradeció su indulto humanitario otorgado por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski ."Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas . A ellos les pido perdón de todo corazó n", indicó desde la clínica local donde se encuentra internado.NUEVA ETAPA Alberto Fujimori resaltó que la noticia de su indulto humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo sorprendió en la unidad de cuidados intensivos, lo que le produjo un "fuerte impacto" con sentimientos mezclados de "extrema alegría y pesares"."No puedo dejar dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez a esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación ", sostuvo el padre de Kenji Fujimori .Ayer el presidente Kuczynski llamó hoy "errores" a los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado Alberto Fujimori y aseguró que indultarlo ha sido la decisión más difícil de su vida. En su mensaje, el Jefe de Estado deseó que la liberación del exmandatario permita curar "heridas abiertas , a partir de un esfuerzo reconciliador y de una voluntad"."Muchas gracias presidente Kuczysnki por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me aúno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país. Porque para los peruanos el Perú está primero ", expresó el exmandatario.DATO El domingo el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario al Alberto Fujimori, quien permanecía preso en la Diroes. En el documento oficial se señaló que el padre de Kenji Fujimori presentó la solicitud el pasado 11 y que una junta médica lo evaluó y determinó que padece de una "enfermedad progresiva, degenerativa e incurable".DELITOS PROBADOS Alberto Fujimori permanecía encarcelado en la Diroes luego que la Cuarta Sala Penal del Poder Judicial lo condenó, en enero del 2015, a ocho años de cárcel por los delitos de peculado y contra la administración pública por el desvío de fondos públicos a favor de los diarios chicha que apoyaran su segunda reelección en 2000.El líder histórico de Fuerza Popular cumplía una condena de 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.Además, el 20 de julio del 2009, Alberto Fujimori fue condenado a otros siete años y medio de cárcel al ser hallado culpable de peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del EstadoONU LAMENTA EL INDULTO OTORGADO En un comunicado, el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra , lamentó la gracia presidencial que benefició a Alberto Fujimor i. "La concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos" , añadió.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi