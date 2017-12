/ Exgobernante expresa apoyo al llamado a la reconciliación hecho por el dignatario Pedro Pablo Kuczynski.27/12/2017En sus primeras palabras públicas, tras recibir el indulto humanitario del jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, el exmandatario Alberto Fujimori pidió perdón a quienes defraudó durante su gobierno (1990-2000). Mediante un video difundido en sus redes sociales , admitió que los resultados de su gestión fueron bien recibidos "de una parte", pero a la vez constituyeron un factor que defraudó a otros compatriotas. "A ellos les pido perdón de todo corazón", expresó Fujimori, quien recibió la noticia de su indulto en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la clínica Centenario, de Pueblo Libre. Impacto Conocer el indulto concedido a su favor le produjo no solo sorpresa, sino también un fuerte impacto, en el que se mezclan sentimientos de "extrema alegría y, al mismo tiempo, de pesares", reveló. Fujimori agradeció al Jefe del Estado por el "gesto magnánimo" de haberlo indultado y expresó su apoyo decidido al llamado a la reconciliación hecho por el presidente Kuczynski. "No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha dado el Presidente, que me compromete en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar, decididamente, su llamado a la reconciliación". Fujimori expresó su voluntad de sumarse a las esperanzas "de todos los que luchan por la grandeza del país", pues "el Perú está primero". Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Fujimori, reveló que el exmandatario fue trasladado ayer a la unidad de cuidados intermedios de la clínica Centenario. Restricción Precisó que Fujimori se encuentra todavía decaído y en proceso de descartarle una posible embolia cerebral. "El problema grave que tiene hasta ahora es la fibrilación auricular, un cuadro agudo de consecuencias muy graves". Informó que desde hoy se restringirán las visitas al exgobernante cuya salud ha tenido "un pequeño retroceso". Aguinaga defendió la participación del oncólogo Juan Postigo, médico de Fujimori, en la junta médica que recomendó su indulto. Indicó que se trata de uno de los mejores profesionales del país, que conoce las dolencias del expresidente. "Cada quien interpreta la historia a su manera. Es muy osado criticar al doctor Postigo, médico en ejercicio, el más importante cirujano oncólogo de cabeza y cuello que ejerce y que trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas". Víctimas Alberto Fujimori debe pedir perdón a las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta y de otros crímenes cometidos en su gobierno, afirmó la legisladora Marisa Glave, de Nuevo Perú. "Cuando un criminal es sentenciado, tiene que pedirles perdón a las víctimas directamente", declaró en Canal N. La niña María Elena, de 8 años, quien sufrió un fuerte golpe en el cráneo durante las protestas contra el indulto, fue sometida a una operación y se recupera favorablemente, informó el director del Hospital de Emergencias Pediátricas, Fernando Ramos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi