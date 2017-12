/ Ser uno de los primeros compradores de cualquier tecnología nueva puede conducir a la decepción, y como alguien que subió al carro de PlayStation VR el otoño pasado, hemos pasado gran parte del año pasado temiendo que esta hermosa pieza de hardware siga el camino de PS Vita : marchitándose ante la falta de apoyo de Sony, desarrolladores y consumidores.Aunque todavía existe la posibilidad de que ocurra de esta manera, la sólida oferta de Realidad Virtual de Sony Interactive Entertainment en PlayStation Experience 2017 definitivamente nos tranquilizó. La compañía tenía docenas de juegos nuevos que se podían jugar en la sala de exposiciones, con la variedad suficiente para sentirse como el catálogo lanzamiento que esperábamos, pero que no recibimos del todo, el otoño pasado.Aquí hay cinco juegos destacados que se acercan al lujoso y caro casco de Sony que hacen prometedor el futuro del PSVR.Accounting+ Accounting se lanzó originalmente para Steam el año pasado, pero Accounting + ha duplicado (y más) el contenido. Esta colaboración entre el co-creador de Rick & Morty Justin Roiland y el co-creador de Stanley Parable William Pugh es posiblemente el juego más divertido que hemos jugado, sintiéndonos como en una maníaco cruce entre un juego de aventuras LucasArts y los desafíos más extraños de WarioWare.Si bien la historia del juego gira en torno a hacer contabilidad en realidad virtual (sí, poner un casco de realidad virtual en realidad virtual) es sobre todo un aluvión incesante de palabras incoherentes y malsonantes. Obviamente, no es para todos, pero los fanáticos de Rick & Morty y Stanley Parable seguramente lo apreciarán.The Inpatient Como precuela de Until Dawn, The Inpatient tiene lugar sesenta años antes, regresando a los jugadores al Blackwood Sanitorium mientras todavía estaba abierto y en funcionamiento. El jugador asume el papel de un paciente hospitalizado que sufre de amnesia, y mientras trata de descubrir su pasado, comienzan a ocurrir espeluznantes eventos sobrenaturales. Claro que sí. A pesar de que conserva el sistema de toma de decisiones 'Efecto Mariposa' de Until Dawn, el horror de The Inpatient es más atmosférico y psicológico que el del primer juego o la galería de tiros Until Dawn: Rush of Blood.The Inpatient es muy impresionante, tanto mecánica como gráficamente. Tiene el uso más intuitivo de los controladores de PlayStation Move que hemos encontrado en realidad virtual, y presta la atención suficiente a los detalles y el pulimento visual para atraernos, a pesar de no ser salvaje con los fantasmagóricos tropos de la institución mental, o de atar algo a nuestro rostro con el propósito expreso de ser asustados por fantasmas.Wipeout Omega Collection - Actualización VR Desde el nacimiento de PlayStation, Wipeout siempre ha sido una forma espectacular de exhibir un nuevo hardware. Siempre ha sido una mezcla de ritmo acelerado de sonido, imágenes y movimiento. En un mundo perfecto, Wipeout Omega Collection habría sido un título de lanzamiento de PSVR, pero una actualización gratuita de realidad virtual para un juego que ha estado en venta durante seis meses no está nada mal. Muchos de los juegos de PSVR han entusiasmado a los jugadores con la emoción inicial de sobrecarga sensorial de una montaña rusa, pero carecían de un gancho de juego sustancial para que la gente no se quedara atrás. Dado el historial de la serie, Wipeout VR podría resistir esa tendencia, dando a los jugadores una montaña rusa a la que seguirán volviendo.Firewall: Zero Hour Firewall Zero Hour es un shooter táctico multijugador que enfrenta a dos equipos de cuatro personas, uno intenta localizar y piratear un portátil escondido en algún lugar del mapa, y el otro equipo que intenta detenerlos. Nos preocupaba que esto sería frustrantemente técnico, pero jugando con un controlador VR Aim, uno lo pilla después de una sola ronda corta. Se siente como un juego vertiginoso de laser tag o paintball, o una ronda de Rainbow Six Siege. Al igual que con cualquier juego multijugador, es solo tan bueno como lo haga su comunidad, pero si tienes un grupo de amigos con PSVR a los que les gusta dispararse unos a otros, este tiene potencial.Star ChildA pesar de que Star Child también se podrá reproducir en un televisor a la manera tradicional, al igual que nuestros abuelos jugaron juegos mientras crecía, la experiencia fue diseñada como una experiencia de realidad virtual. Conceptualmente, es bastante sencillo: es una plataforma de rompecabezas 2.5D sobre una mujer que explora un planeta alienígena. Pero en realidad virtual, es absolutamente impresionante, se siente como un diorama intrincadamente detallado que el jugador puede navegar a través de una figura de acción, o cómo podría sentirse Super Metroid si tu cabeza estuviera montada dentro de la pantalla.Después de saltar y resolver algunos rompecabezas, la demo concluyó con la heroína, Spectra, trepando a la palma de la mano de un enorme robot, dándonos algunas vibraciones serias de Iron Giant (a pesar de tener un parecido con el Schick Hydrobot). Presumiblemente, el robot grande será un jugador clave en el juego completo.Estos fueron solo algunos de los títulos de PlayStation VR que se exhibieron en PSX, y algunos otros notables incluyen Moss, Bravo Team, Blood and Truth, Shooty Fruity, The American Dream, Killing Floor: Incursion y Knockout League. El futuro de la realidad virtual aún es nebuloso en el mejor de los casos, pero al menos, los propietarios de PlayStation VR tendrán algunos juegos nuevos para jugar en un futuro no muy lejano.