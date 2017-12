/ Aún no tenemos una fecha de lanzamiento para el episodio Xen de Black Mesa , pero sí que hemos visto nuevas imágenes que dejan claro que el look apunta muy alto. Como sabéis, se trata de una versión del primer Half Life con una puesta a punto del apartado técnico que lo hace lucir como un título de la presente generación. Os compartimos las imágenes:Han publicado la información en la página de la comunidad en Steam , como decimos sin fecha. Pero lo que sí que os proponemos es echar un vistazo al juego, ya que, como sabéis, está disponible en la plataforma de Valve de manera totalmente gratuita, eso sí, de manera episódica en lugar del juego completo de golpe.En palabras de los desarrolladores:"Nos estamos esforzando para asegurar que Xen será divertido, bien planteado y cohesivo. Cada capítulo tiene su propia ambientación y estilo artístico, y lo estamos desarrollando en paralelo para garantizar que todos tengan el mismo alto nivel de calidad". En este caso, el capítulo incluye 14 mapas distribuidos en los 5 capítulos finales de la aventura.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Skylands: un plataformas español en Greenlight A Crowd of Monsters se lanza al Equity Crowdfunding El Steam Controller se retrasa hasta 2015Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi