Óscar Gómez y Sol Volcán, son expertos en micropigmentación especializada, y han sido nombrados Embajadores de la Asociación Española de Micropigmentación para Latinoamérica, en reconocimiento a su labor en el campo de la micropigmentación. Su formación en cuanto a la difusión de buenas prácticas y el desarrollo de técnicas propias en todo el mundo, los hicieron merecedores del honor.La micropigmentación es la implantación inocua de pigmentos específicos a nivel epidérmico, cuya función es embellecer, corregir o mejorar determinados rasgos de la anatomía corporal.En conversación con El Universal, Óscar y Sol explican un poco más sobre el tema:¿Qué significa que dos colombianos hayan ganado este reconocimiento? R/ Es un mérito bastante importante porque quiere decir que ya Colombia se está empezando a sentir en materia de micropigmentación, que estamos empezando a ser potencia en micropigmentación y que nos están teniendo en cuenta como latinoamericanos para este tipo de reconocimientos.¿Cómo han logrado perfeccionar esta técnica y por qué es importante que se dé a conocer? R/. Nosotros hemos estudiado alrededor del mundo, nos hemos capacitado con los mejores, hemos investigado muchísimo, hemos aportado técnicas a la micropigmentación y con base en esto es que hemos recibido este reconocimiento de Embajadores Latinoamericanos de la Micropigmentación.Es muy importante porque cada vez la técnica va tomando mayor fuerza, mayor seriedad, mayor responsabilidad, y también van aumentando los profesionales en micropigmentación.La intención es profesionalizar el gremio para poder generar así más fuentes de empleo, para así nosotros ser un gremio con una reputación de responsabilidad y profesionalismo desmitificando lo que se pensaba del maquillaje permanente.¿Para quiénes va dirigido de forma especial este tratamiento? R/ La micropigmentación está dirigida para todo paciente sano. Esta no es solo estética también es paramédica, es reparadora, es reconstructiva, por lo cual no es solamente desde el punto de vista de tener una cejas bonitas, sino también de buscar la naturalidad y de buscar complementar y rediseñar esos rasgos que el paciente por alguna situación haya perdido.Por ejemplo, una mujer que por un cáncer de seno le hayan tenido que hacer una mastectomía y haya perdido su areola mamaria, nosotros le volvemos a diseñar, a maquillar nuevamente esa areola con la intención de que la paciente se sienta nuevamente completa, linda, íntegra ante el espejo.En el caso de los caballeros, está la tricopigmentación para aquellos hombres que van perdiendo su cabello, y de una forma natural, muy delicada y sin riesgos, nosotros dibujamos ese folículo piloso, lo cual le va a dar la sensación de juventud.También, la micropigmentación es reparadora en el caso de los labios, para aquellas pacientes que no tienen los labios uniformes o que han sufrido de labio leporino. La micropigmentación además se puede usar para pacientes con vitíligo, para camuflar el vitíligo. Entonces son muchos los beneficios no solamente por vanidad y la estética, sino que queremos llevar el mensaje de que la micropigmentación también es reconstructiva, es también paramédica.¿Tiene contraindicaciones? R/ La micropigmentación es un procedimiento para pacientes que estén sanos. Que estén en perfectas condiciones de salud. En el caso de pacientes que hayan pasado por algún proceso médico o enfermedad, es necesario que nos den un consentimiento escrito de su médico tratante en donde nos autoricen a realizar el procedimiento. No tiene efectos secundarios por ser un procedimiento mínimamente invasivo.