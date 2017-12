/ Los liberianos votaron en un ambiente calmado, para determinar si la leyenda del fútbol George Weah o el actual vicepresident Joseph Boakai será el sucesor de Ellen Johnson Sirleaf, tras cerrarse los colegios electorales y comenzar el recuento de votos, cuyo resultado se conocerá en algunos días.27/12/2017Monrovia, LiberiaAFP Liberia no ha conocido una transición democrática en las últimas tres generaciones. Catorce años después del final de la guerra civil (1989-2003), que causó 250,000 muertes, la segunda ronda de las presidenciales se desarrolló "con respeto al proceso electoral", señaló la eurodiputada María Arena, encargada de una misión de 81 observadores de la Unión Europea. A diferencia de la primera ronda, el 10 de octubre, los votantes no esperaron hasta el último momento para sufragar en los colegios electorales, que cerraron en las primeras horas de la noche. En total, 2.1 millones de votantes estaban registrados en este pequeño país anglófono. La votación estuvo prevista para el 7 de noviembre, pero problemas de organización obligaron a postergar la consulta para un día después de la Navidad, lo cual pudo afectar la participación. No obstante, el personal electoral "estuvo mejor preparado", según Arena.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi