Desde este mes e se puede estrenar nevera, con un IVA que no es del 19 %, sino del 5 %. Así lo estableció el Decreto 2143 de 2017.Este incentivo se introdujo en la Reforma Tributaria Estructural, en el paquete de impuestos verdes, con el fin de sustituir las neveras ambientalmente ineficientes, "no solo con el propósito de proteger el medio ambiente, sino considerando que estos frigoríficos consumen una parte muy importante del subsidio de energía de los estratos bajos", aseguró el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría .Para poder acceder a esta reducción, el decreto también señala algunos requisitos para que las personas accedan a este beneficio: con límite de valor del electrodoméstico, rango socio-económico del comprador y tratamiento posconsumo del refrigerador.Lo primero es que la nevera no puede superar las 30 Unidades de Valor Tributario (UVT). Es decir, que si la compra se realiza en los días que quedan de este año, el electrodoméstico escogido no puede tener un precio superior de 955.770 pesos (pues la UVT está en 31.859 pesos), pero si se espera a 2018, el valor será de 994.680 pesos (pues la UVT fue fijada en 33.156 pesos).Además, el usuario debe corroborar que pertenece a los estratos 1,2 y 3, a través de una factura de servicios públicos que confirme el domicilio y los ponga en este segmento.Y el comprador deberá tener a la mano un certificado expedido por la organización Red Verde en el que se garantice que se ha entregado la nevera antigua en cambio de comprar la nueva con un menor IVA.La norma le pide a los comercializadores "informar a los compradores de neveras nuevas, la existencia de la tarifa diferencial del impuesto sobre las ventas", afirmó el decreto.Es muy importante que las personas sepan que la referencia, aceptada para esta reducción son las que cumplan los requisitos del Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), clasificadas en los rangos de energía A, B o C, en la que A es la que más ahorros genera.Sepa que si requiere que le recojan la nevera en su casa, debe pagar 25.000 pesos en Bogotá y en Medellín. En el resto de ciudades donde opera Red Verde, el servicio tiene un costo de 30.000, según informó Haceb. No obstante, usted puede acercarse a los puntos de recolección y llevar su producto.Jaime Andrés López Alzate , director financiero de Haceb, sostuvo que cuenta "con un portafolio amplio, y desde la eficiencia energética estamos listos para operar", con once referencias, con litrajes entre 50 y 315. Entre ellas La Colombianita, que consume menos energía que un bombillo de 100 Watts encendido durante 6 horas del día.Esta reglamentación es importante, pues se estima que las neveras representan el 40% del consumo de energía de los hogares y este puede aumentar según su antigüedad.En Colombia, hay 12,19 millones de neveras, en su mayoría en cabeceras municipales, con 10,1 millones y las restantes en centros poblados y dispersos, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y su Encuesta de Calidad de Vida (ECV), de 2016, último disponible.Y se prevé que en el país, al menos 2 millones de refrigeradores deben ser cambiados por tener una tecnología (CFC) contaminante con el medio ambiente y costosa, en la factura de energía, aseguró Andrés Santana , director ejecutivo de la Corporación Red Verde. Estos equipos son los que se fabricaron antes de 1997.Pero, también, Santana recomienda que se evalúen las que tienen una tecnología HFC o que ya cumplieron más de 10 años de uso.Red Verde fue creado por empresas como Abba, Challenger, Haceb, LG, Mabe, Panasonic, Samsung y Whirlpool como "el primer programa posconsumo de electrodomésticos en Colombia", según se reseña en su página web.Desde 2014, año en el que se creó Red Verde, se han recibido 3.289 electrodomésticos, entre neveras, nevecones, minibares, lavadoras, hornos microondas y aires acondicionados (Ver Claves).Esta decisión también se espera que dinamice la venta de estos electrodomésticos: "El mercado de venta de neveras anual está en cerca de un millón de unidades", dijo Florencia Leal , directora de la Cámara de Electrodomésticos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Y agregó que se busca "desenchufar estas neveras ineficientes" y va a producir "un manejo ambiental adecuado de materiales como espumas, gases y metales, para hacer un manejo eficiente del posconsumo de la nevera a través de Red Verde", afirmó Leal.Las neveras que han cumplido un ciclo deben ser tratadas, porque algunos elementos pueden ser peligrosos. Leal advirtió que es usual que las personas regalen sus neveras más antiguas a personas de bajos recursos, pero que a la larga, genera una afectación muy grande al medio ambiente.En el país hay varios puntos de recolección. En Medellín, la empresa es Lito, que también tiene sede en Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga; además está Gaia en Bogotá, y C.I. Metales la Unión en Pereira.